  Museu do Vinho ainda sem localização definida

O futuro do Museu do Vinho permanece ainda uma incógnita, apesar de ter sido apontado à Rua dos Navegantes como uma garantia pelo Jornal Tribuna de Macau, em Julho. No entanto, a antiga estação de electricidade de Coloane é apenas “um dos locais possíveis”, segundo referiu ontem Cheng Wai Tong, sub-director dos Serviços de Turismo: “Actualmente não está definido o local. Tudo depende da PCU [Planta de Condições Urbanísticas] a emitir”, disse o dirigente. “O Museu do Vinho tem que ter uma dimensão maior ou equivalente à actual. Obviamente que se pretendemos mudar de local temos que arranjar um lugar melhor, com melhores condições, e se não for possível eventualmente teremos que ficar no mesmo local”, acrescentou o responsável, no final da reunião plenária do Conselho do Planeamento Urbanístico.

Cheng Wai Tong reconheceu que a Direcção dos Serviços de Turismo se deparou com problemas e desafios que não foram devidamente equacionados: “Ao início não contávamos com certas questões”, rematou o dirigente, justificando assim o facto de o Museu não ter actualmente uma localização definida. “Espero que existam mais locais para que possamos escolher”, complementou Cheng.