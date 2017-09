Michael Pang elege economia e educação como prioridades  

O vice-reitor da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST), Michael Pang Chuan, é um dos sete deputados nomeados para a 6ª Legislatura. Além de académico, Pang é professor da Faculdade de Negócios, membro da Comissão de Apreciação Relativa ao Plano de Apoio a Jovens Empreendedores, membro do Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública e integra ainda o Conselho para o Desenvolvimento Económico.

Em declarações ao PONTO FINAL, Michael Pang revelou que estará centrado essencialmente em temas económicos e educativos: “Vou-me preocupar com questões económicas, como o desenvolvimento da Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e o posicionamento da economia futura da RAEM, a desvantagem competitiva de Macau no futuro, o empreendedorismo juvenil e a cidade inteligente, etc. Além disso, como pessoas ligada ao ensino superior, também me vou interessar pela educação, especialmente do ensino superior”, afirmou o agora deputado. Michael Pang disse ainda que tenciona cooperar plenamente com a Assembleia Legislativa.

O académico disse ainda precisar de tempo para se familiarizar com o funcionamento do hemiciclo: “Entrarei nesse papel o mais breve possível, para conhecer as regras de procedimento do legislador. Acredito que tenho essa capacidade de aprendizagem”. Os sete deputados nomeados são, na sua maioria, especialistas e estudiosos, lembrou ainda Pang: “O público espera que possamos levar o nosso conhecimento profissional para a Assembleia Legislativa, e eu, pessoalmente, espero urgentemente cooperar com todos os colegas, para trazer o meu conhecimento profissional, para que os dois lados – legislação e supervisão – na Assembleia Legislativa possam ser mais melhores e mais profissionais”.

Em relação à opinião de que os especialistas e académicos levarão ao hemiciclo mais discussões do que soluções, Michael Pang defendeu: “Nós, como especialistas ou académicos, não ficaremos apenas a conversar, estamos a fazer investigação com base em assuntos práticos, não é algo apenas escrito no papel”. Michael Pang manter-se-á como vice-presidente da MUST, ainda que se proponha devotar grande parte do seu tempo à Assembleia Legislativa. Elisa Gao