MAM oferece mais de duas dezenas de cursos no campo das artes

Os residentes do território com interesse na criação artística podem inscrever-se até 3 de Outubro nos Cursos de Arte dinamizados pelo Museu de Arte. No total, o organismo vai organizar 21 acções de formação que abordam o recurso a diferentes técnicas e diferentes materiais. Entre as mais de duas dezenas de cursos previstos, estão formações em gravura, encadernação e xilogravura e ainda workshops de fotografia documental, caligrafia ocidental ou escultura em madeira, entre muitos outros, explica o Instituto Cultural em comunicado. A lista de admissão dos candidatos inscritos será anunciada a 6 de Outubro.

