Ma Chi Seng quer levar mais opiniões da sociedade para o hemiciclo  

O deputado, que voltou a ser escolhido pelo Chefe do Executivo para desempenhar funções na Assembleia Legislativa (AL), garantiu que vai trabalhar tendo em vista o benefício da RAEM e os interesses da população do território. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Ma Chi Seng sublinhou que vai ouvir mais opiniões de diferentes partes da sociedade com o propósito de as apresentar na Assembleia Legislativa. O deputado afirmou ainda que vai supervisionar a implementação das políticas do Governo de acordo com a lei.

