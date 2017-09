Liberdade de imprensa sim, mas com constrangimentos  

A conclusão é de um estudo conduzido pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM), que teve por base um inquérito aos seus associados. Entre os constrangimentos apontados contam-se as reuniões à porta fechada na Assembleia Legislativa e os obstáculos no acesso às fontes. Um dos inquiridos falou mesmo de uma “cultura de negação” às perguntas dos jornalistas.

Existe liberdade de imprensa em Macau? A maioria dos jornalistas inquiridos pela Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) acredita que sim, mas as conclusões de um relatório ontem divulgado revelou que existem constrangimentos no exercício da profissão. Entre eles, contam-se principalmente os obstáculos no acesso às fontes de informação, sendo o poder judicial o que mais entraves coloca ao trabalho dos jornalistas. Já a pergunta “Já foi alvo de atentado ao exercício da liberdade de imprensa?” obteve respostas como “Não aconteceu apenas uma vez, mas muitas” e “Já, por diversas vezes”.

Frederico Rato, um dos responsáveis pelo relatório, a par de Rui Flores e de José Manuel Simões, não considera que exista uma contradição entre o exercício da liberdade de imprensa e as dificuldades no acesso às fontes de informação. Para o advogado, essa condição pode conduzir à existência de um menor número de factos para noticiar, “mas isso é uma redução do campo profissional do jornalista e não uma completa aniquilação do valor da liberdade de imprensa”: “Não havendo contradição, o que pode haver é alguma limitação ou algum constrangimento no livre exercício da profissão de jornalista se o acesso às fontes for intencionalmente dificultado ou for até suprimido”, considerou Rato, em declarações ao PONTO FINAL.

Nas respostas abertas, alguns jornalistas inquiridos apresentaram o que consideram ser alguns desses obstáculos: “Reuniões à porta fechada nas comissões da Assembleia Legislativa ou falta de tradução dos comunicados de imprensa das forças policiais” ou “uma contínua violação do acesso às fontes, seja porque os mecanismos de facilitação não o permitem ou porque se entrou numa cultura de negação pela não resposta aos pedidos efectuados”.

Outro problema levantado pelos inquiridos foi o da tradução, nomeadamente durante os debates na Assembleia Legislativa. Escrevem os responsáveis pelo relatório que “houve jornalistas que notaram que nem tudo o que é dito no debate é traduzido, nomeadamente apartes e vulgarismos que são ditos no calor da discussão, o que limita a capacidade de os jornalistas conseguirem apreender de uma forma inequívoca o tom da linguagem do que está a ser dito”.

Por outro lado, o acesso às fontes do poder legislativo apresentou-se como o mais fácil, uma vez que os deputados “têm interesse próprio em transmitir aos jornalistas as suas próprias opiniões sobre os temas que estão a ser debatidos na Assembleia Legislativa”, enquadram os autores.

O estudo, que foi conduzido entre Julho e Novembro de 2016, teve como universo potencial os 77 sócios que, à data, pertenciam à AIPIM. Destes, 44 responderam ao inquérito. As respostas foram utilizadas para compilar o relatório “Retrato da liberdade de imprensa e do acesso às fontes de informação no exercício da actividade de jornalista em Macau”. Sobre esta amostra, Frederico Rato ressalva que “é apenas representativa desta associação que congrega profissionais da comunicação social que usam a língua inglesa e a língua portuguesa como meio de comunicação”: “Nós não podemos generalizar, até porque a cultura é outra, a sensibilidade é outra e a língua é outra. Não podemos generalizar estas conclusões a toda a comunidade jornalística que utiliza a língua chinesa porque não é essa que nós estamos a estudar, não é essa que nós analisámos, não é sobre essa que recaiu a nossa avaliação”, disse Frederico Rato.

AS QUESTÕES QUE PERMANECEM

Sobre o que ficou por perguntar, os autores do relatório assumem que “há temas relevantes que ficaram de fora, como, por exemplo, quem exerce as pressões sobre os jornalistas”. No entanto, José Carlos Matias, presidente da AIPIM, apontou que colocar questões desta índole no questionário seria assumir “a priori” que tais constrangimentos existiam.

Por sua vez, Frederico Rato defende que em falta esteve o sector do jogo que “não é, neste inquérito, objecto de nenhum enfoque especial”: “Eu penso que, em futuros inquéritos, os constrangimentos ou alguns condicionamentos provocados pelo facto de termos seis operadoras de jogo e o jogo ser o grande gestor económico da região, pode ter repercussões da mais diversa natureza na comunicação social nas três línguas em Macau”, considerou.

Sobre futuros inquéritos do mesmo género, José Carlos Matias disse ser essa a vontade da associação. Por enquanto, o relatório ontem apresentado será remetido ao Gabinete de Comunicação Social e também ao Gabinete do porta-voz do Chefe do Executivo. A nível externo, a AIPIM pretende apresentar os resultados obtidos à Federação Internacional de Jornalistas.