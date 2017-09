Já se ensina acupunctura no Politécnico de Setúbal

A primeira licenciatura em acupunctura, certificada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), arrancou esta semana no Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), no âmbito da regulamentação das terapêuticas não convencionais, disse fonte da instituição.

À margem do fórum de cooperação de Medicina Tradicional Chinesa, que decorre até hoje no território, a subdirectora da Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, Mónica Teixeira, explicou hoje que as áreas de osteopatia, acupunctura, fitoterapia, naturopatia e quiropraxia estão “totalmente regulamentadas em Portugal” com portarias respectivas aos conteúdos funcionais para os profissionais nestas áreas.

O curso de licenciatura em acupunctura no Instituto Politécnico de Setúbal, primeira instituição pública de ensino superior a disponibilizar oferta nesta área de conhecimento, é de quatro anos: “Só um licenciado pode requerer cédula profissional à Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS)” do Ministério da Saúde, sublinhou Mónica Teixeira, acrescentando que só depois de publicadas as portarias que regulamentam os ciclos de estudo foi possível apresentar uma candidatura para leccionar este curso.

O IPS deu o pontapé de saída na preparação do curso após a publicação da portaria 71-2013 sobre o acesso às profissões no âmbito das terapêuticas não convencionais, afirmou.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso da acupunctura e da moxabustão (terapia que se aplica aos mesmos pontos da acupuntura, mas consiste na aplicação de calor) está implementado e aprovado oficialmente em 103 países, sendo que em 18 países as mesmas técnicas são cobertas por seguros de saúde.