Iau Teng Pio espera contribuir para melhores leis

O director adjunto da Faculdade de Direito da Universidade de Macau, Iao Teng Pio, foi um dos sete nomeados para a sexta legislatura. Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Iao Teng Pio agradeceu a confiança depositada pelo Chefe do Executivo e comprometeu-se a aprender o modo específico sob o qual funciona a Assembleia Legislativa para depois se envolver “o mais rapidamente possível” na produção legislativa. O responsável espera, com o seu conhecimento profissional, dar o seu contributo à melhoria da discussão das propostas legislativas, prometendo também manter-se em contacto com estudantes, profissionais e empresários através do trabalho que desenvolve na Universidade de Macau, ouvindo diversas opiniões para cumprir o seu dever como legislador.

