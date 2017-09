IACM vai rever mecanismo de supervisão das obras viárias

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) deixou ontem claro que não vai compactuar com quaisquer actos de abuso de poder que tenham por finalidade a prossecução de interesses pessoais. Na resposta à investigação lançada pelo Comissariado Contra a Corrupção e que teve por alvo dois inspectores da Divisão de Vias Públicas, o organismo liderado por José Tavares prontifica-se a conduzir “uma revisão completa do mecanismo de supervisão das obras viárias, reforçando e aperfeiçoando a gestão interna”. No comunicado que enviou às redacções, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais assegura ainda que já iniciou os devidos procedimentos disciplinares e garante que vai cooperar com as autoridades competentes.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...