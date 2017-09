Hato com impacto negativo no comércio externo  

Os valores relativos às importações e exportações de mercadorias registaram em Agosto uma quebra em termos anuais devido ao impacto causado pelo tufão Hato, a tempestade mais forte a fustigar o território em mais de meio século. De acordo com os dados avançados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), durante o mês passado exportaram-se 805 milhões de patacas em mercadorias, equivalentes a uma queda de 17,2 por cento, face a Agosto de 2016.

O valor das exportações domésticas registaram uma quebra de 50,2 por cento (112 milhões de patacas) com destaque para a exportação de tabaco (18 milhões), que desceu 56,8 por cento. No capítulo das reexportações, o montante transaccionado caiu 7,3 por cento, para os 693 milhões de patacas, com as quedas mais significativas a verificarem-se nas componentes electrónicas, cuja reexportação caiu 72,5 por cento, para os 40 milhões de patacas.

No mês em análise importaram-se 6,33 mil milhões de patacas de mercadorias, ou seja, menos 4,3 por cento, em termos anuais. Neste período, destaque para os valores importados de relógios de pulso, bem como de joalharia em ouro, que caíram 22,6 por cento e 13 por cento, respectivamente. Consequentemente, o défice da balança comercial de Agosto alcançou 5,53 mil milhões de patacas, acrescenta a DSEC.

O valor exportado de mercadorias entre Janeiro e Agosto deste ano foi de 7,54 mil milhões, tendo aumentado 9 por cento comparativamente ao período homólogo de 2016. A reexportação cifrou-se em 6,38 mil milhões, ou seja, mais 12,7 por cento. Contudo, as exportações domésticas corresponderam a 1,15 mil milhões, com uma quebra de 7,9 por cento. No mesmo período, o valor importado de mercadorias situou-se em 47,41 mil milhões, ou seja, mais 4,1 por cento em termos anuais. Por conseguinte, o défice da balança comercial nos oito primeiros meses do corrente alargou-se, fixando-se nos 39,87 mil milhões de patacas.

Em termos de países ou territórios de destino, o valor exportado de mercadorias para a República Popular da China nos oito primeiros meses deste ano cifrou-se em 1,42 mil milhões (mais 17,6 por cento, face ao idêntico período do ano transacto), dos quais 1,26 mil milhões de patacas tiveram como destino o Grande Delta do Rio das Pérolas (mais 11,3 por cento). O valor exportado de mercadorias para os países de língua portuguesa registou uma quebra em termos anuais de 87,9 por cento.