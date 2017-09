Galeria do Centro UNESCO acolhe mostra individual de Ip Son Hou  

A Sala de Exposições do Centro UNESCO de Macau, no NAPE, acolhe ao final da tarde de amanhã a inauguração da exposição de pintura “Flor e Pássaro, Montanha e Água”. A mostra, organizada ao abrigo do Projecto de Promoção de Artistas do território promovido pela Fundação Macau, reúne um total de 65 obras seleccionadas de Ip Son Hou, um artista local nascido em Cantão em 1957. À margem da cerimónia de inauguração da exposição será ainda lançado um livro, com o mesmo título da mostra, em que é feita uma retrospectiva do percurso artístico de Ip.

Com 60 anos, o pintor viu os seus trabalhos serem integrados em várias mostras colectivas de vulto, como é o caso da Exposição Colectiva dos Artistas de Macau ou de uma mostra itinerante de trabalhos de artistas locais que em 1996 percorreu algumas das principais cidades de Taiwan.

Com uma carreira que ultrapassa as cinco décadas foi discípulo de Chen Yingchen, de Liu Renyi, de Cai Jingxiang e de Guan Haoquan, elegendo como motivos de eleição a pintura de flores e de pássaros através do recurso a técnicas tradicionais chinesas. Organizada em 2013, na Galeria do Restaurante Plaza, a sua última mostra individual teve por título “Exposição Individual de Pintura de Flores e de Pássaros”. A mostra tem entrada gratuita e permanece patente ao público até 11 de Outubro.