Festival Internacional de Cultura e Gastronomia arranca amanhã na Doca dos Pescadores

Promovida por oito associações do território, a oitava edição do Festival Internacional de Cultura e Gastronomia tem início no sábado e prolonga-se até 8 de Outubro. Durante nove dias, mais de uma centena de stands de venda em representação de outros tantos restaurantes e negócios locais vão dar corpo ao certame, que se realiza na Doca dos Pescadores. Os responsáveis pela organização do evento proporcionam até três horas de estacionamento gratuito, disponibilizando autocarros gratuitos para vários pontos do território.

