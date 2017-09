Em dez meses, Serviços de Saúde detectaram onze casos de cancro colo-rectal

A Direcção dos Serviços de Saúde já detectou onze casos de cancro colo-rectal desde que o programa de rastreio e despistagem da doença foi lançado, em Novembro de 2016. Os números foram avançados no início da semana por Chan Tan Mui. secretária da Comissão de Prevenção e Controlo das Doenças Crónicas. A responsável adiantou que até ao final de Maio último 1911 pessoas submeteram-se aos exames conduzidos ao abrigo do programa. Entre os pacientes, foram detectados onze casos de cancro colo-rectal e 199 pessoas com pólipos benignos. Os números, sustenta a Direcção dos Serviços de Saúde, comprovam a eficácia do programa na detecção precoce de cancro.

