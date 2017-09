DSSOPT vai publicar estudo sobre planeamento da área das Portas do Cerco  

Li Cafeng, responsável pela Direcção dos Serviços dos Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT), afirmou esta quarta-feira que o organismo concluiu o estudo sobre o projecto urbano – iniciado em 2012 – das Portas do Cerco e áreas circundantes, incluindo a deslocação para outro local do Campo dos Operários da Associação Geral dos Operários de Macau e da sede da Unidade Tactil de Intervenção da Polícia para o edifício da estação do Metro Ligeiro.

À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Li Canfeng referiu que o projecto inclui também novas soluções para as paragens de autocarro e pontos de táxi, tendo em vista a criação de uma plataforma mais eficaz de transportes. O dirigente indicou que o relatório vai ser publicado no página virtual da DSSOPT dentro de duas semanas para acesso da população.

Li Canfeng afirmou que a DSSOPT já implementou parte do estudo, dando como exemplo o terreno do Terminal Marítimo de Pac On para a realocação da sede da Unidade Tactil de Intervenção da Polícia. Quanto à possibilidade de o estudo entrar em conflito com o terminal de autocarros das Portas do Cerco, Li Canfeng respondeu que “é difícil dizer”.