Davis Fong: “As iniciativas do Governo devem ser a minha primeira prioridade”  

Davis Fong, um dos deputados nomeados pelo Chefe do Executivo, tem as suas prioridades bem definidas no que diz respeito ao seu trabalho no hemiciclo ao longo dos próximos quatro anos: primeiro está o papel de facilitador das iniciativas governamentais e, só depois, se vai concentrar em questões relacionadas com o jogo. Já Joey Lao, outros dos seis novos deputados nomeados, prefere não restringir o seu espectro de actuação e definiu as questões socio-económicas como a sua prioridade.

Davis Fong é um dos novos rostos da sexta Legislatura, depois de ter sido incluído pelo Chefe do Executivo no leque dos sete deputados nomeados. Director do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo na Universidade de Macau (UM), instituição onde é também professor associado da Faculdade de Gestão de Empresas, o académico assumiu, em declarações ao PONTO FINAL, que a indústria do jogo será uma das suas prioridades. Contudo, o seu principal objectivo será o de facilitar as iniciativas promovidas pelo Governo. Sobre a composição da Assembleia Legislativa, agora inteiramente conhecida, o deputado nomeado considera que o novo hemiciclo prima pelo equilíbrio: “O [meu] primeiro objectivo passa por ajudar o Governo a tomar decisões científicas e também ajudar o Executivo a impulsionar as iniciativas legislativas. Este é o meu primeiro trabalho e, por isso, as iniciativas do Governo devem ser a minha primeira prioridade”, declarou Davis Fong.

Foi sobre o sector do jogo – a sua área de especialização académica – que o docente conduziu, ao longo dos últimos 16 anos, “entre 30 a 40” projectos governamentais relacionados com o jogo responsável, a dependência patológica do jogo e outros aspectos da indústria. Contudo, Davis Fong considera que pode colocar ao dispor do hemiciclo os seus conhecimentos noutras áreas: “Desde 2005 que tenho vindo a conduzir estudos sobre a qualidade de vida dos residentes. Esta é outra das minhas áreas de pesquisa e tenho alguma experiência neste tipo de investigação, na definição de políticas e é por isso que a indústria do jogo será apenas uma das áreas para as quais posso dar o meu contributo”, declarou.

Será ainda durante o seu mandato, ainda que quase no fim, que um dos temas que irá ditar a agenda se prende com a renovação das licenças de jogo e a sua consequente renegociação. O deputado nomeado assume que “o momento é bastante crítico” e que “muitos” dos intervenientes do sector pensam que 2020 será um período crítico para a indústria do jogo”:“Eu penso que caberá ao Governo decidir qual será a agenda [e] os próximos passos, mas neste momento ainda é muito cedo para dizer.”

Com várias opções ainda em cima da mesa, Fong deixa uma garantia: “Independentemente de quais sejam [as opções tomadas], eu vou apoiar em pleno [o Governo] e aconselhar no que puder no que toca ao processo de tomada de decisão”.

A constituição do hemiciclo no âmbito da sexta legislatura foi considerada pelo académico como “bastante equilibrada”, com Davis Fong a dividir a nova Assembleia Legislativa em quatros sectores: pró-Governo, indústria, academia e sociedade.

“Penso que existe um bom balanço entre os grandes grupos de ‘stakeholders’. Com base no meu entendimento, a maioria das questões sociais poderia ser resolvida de forma suave com o consenso dos quatro grandes grupos de actores sociais.

Davis Fong salientou ainda a existência de “vozes independentes” provenientes dos vários sectores que, para o académico, perfazem uma “boa combinação” e uma “boa plataforma” para discutir os problemas levados até ao hemiciclo, “desde que todos dêem o seu contributo profissional”. O académico mostrou-se ainda confiante na “elevada aceitação” por parte da sociedade das futuras leis e políticas aprovadas no hemiciclo, uma vez que acredita que os novos deputados representam “uma parte significativa” da população de Macau.

Sobre a escolha, uma vez mais, de apenas intervenientes do sexo masculino para o cargo de deputado nomeado, Fong escusou-se a fazer comentários e remeteu a questão para o Chefe do Executivo, alegando não estar em posição de falar sobre o assunto: “Eu não estou em posição de falar sobre se o género deve ou não ser uma questão”, disse o deputado, ressalvando, contudo, não favorecer “qualquer descriminação de género”.

QUESTÕES SOCIO-ECONÓMICAS SÃO PRIORIDADE PARA JOEY LAO

Será sobre as questões socio-económicas que Joey Lao, também deputado nomeado por Fernando Chui Sai On, se vai debruçar com maior insistência no hemiciclo. Director do gabinete do reitor da Universidade de Macau e doutorado em Administração Pública pela Universidade de Pequim, Lao disse ser difícil especificar quais as áreas mais prementes “porque estas questões estão sempre a mudar”:“Eu vou concentrar-me nos assuntos mais prementes quando estes surgirem”, garantiu o académico em declarações ao PONTO FINAL

Em relação à nova composição da Assembleia Legislativa, Joey Lao considera que esta é mais “justa” e “profissional” do que as suas antecessores, devido à presença, em maior número, de membros da academia: “Eu penso que a composição [da Assembleia Legislativa] compreende a maior parte das áreas da sociedade e é mais justa do que composições anteriores. No passado estava mais focada na área dos negócios, mas agora está mais equilibrada”, notou.

Questionado também sobre o facto de nenhuma mulher ter feito parte das escolhas do Chefe do Executivo, Lao adiantou apenas que não tem nada a dizer sobre o assunto.