Certificação e regulamentação da medicina tradicional chinesa são aposta para o Governo

O secretário para a Economia e Finanças, Lionel Leong considerou ontem fundamental a certificação e regulamentação da medicina tradicional chinesa e o reforço da promoção da actividade no mundo.

O Governante falava na abertura do fórum de cooperação de Medicina Tradicional Chinesa, organizado pelo governo de Macau e pela administração de Medicina Tradicional Chinesa do Continente, com a coordenação do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação Guangdong-Macau.

Macau, como plataforma para a promoção da medicina tradicional chinesa nos países de língua portuguesa, reuniu neste fórum representantes de Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe.

“A melhoria da certificação desta indústria” vai ser um dos objectivos do governo de Macau nos próximos anos, afirmou o responsável.

O responsável admitiu ser necessário desenvolver “muito trabalho” para aumentar o “crescimento e importância do sector”, tal como a promoção da medicina tradicional chinesa no mundo, através da Organização Mundial do Comércio e da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A OMS criou em 2015, em Macau, o centro de cooperação de medicina tradicional chinesa, uma plataforma para a região se afirmar na formação de especialistas e na cooperação internacional.

A produção de medicamentos chineses em Macau registou um crescimento pelo terceiro ano consecutivo, com receitas no valor de 48,70 milhões de patacas, de acordo com os dados oficiais relativos a 2016.

Na China, no ano passado, o valor da produção industrial de medicina tradicional foi de 865 mil milhões de yuan, com a sua difusão em 183 países e regiões.

O comércio externo em termos destes produtos totalizou 4,6 mil milhões de dólares, com o Continente a registar 3,43 mil milhões de dólares em exportações e 1,17 mil milhões de dólares em importações, disse, durante o fórum, o presidente da câmara de comércio chinesa para a importação e exportação de medicamentos e produtos de saúde, Zhou Hui.

O responsável sublinhou que, apesar dos bons resultados, a indústria continua a registar uma exportação excessiva de matérias e pouca presença nos mercados externos. “É preciso criar um padrão próprio e é preciso apostar na inovação, motor de desenvolvimento. A falta de inovação é o maior obstáculo à internacionalização da medicina tradicional chinesa”, sublinhou.

As empresas chinesas não estão familiarizadas com os sistemas legais internacionais, o que leva algumas firmas a focarem-se no mercado interno, disse. A “medicina tradicional chinesa está num estádio de reformulação para se lançar no mercado internacional”, garantiu ainda Zhou Hui.