Casino Royal Dragon abriu portas com autorozição “express”

O Casino Royal Dragon, propriedade do antigo deputado Chan Meng Kam, abriu ontem portas no Hotel Royal Dragon. O novo espaço conta com 20 mesas de jogo, mas não tem uma zona VIP. O espaço é o terceiro do empresário de Fujian, que opera ainda os casinos Taipa Square e Golden Dragon.

Elisa Gao

Depois do Dragão Dourado e do Taipa Square, o Dragão Real. O terceiro casino de Chan Meng Kam abriu ontem portas, nas imediações do Instituto Politécnico de Macau e do Hotel Rio, sob licença da Sociedade de Jogos de Macau (SJM). O novo espaço tem para já 20 mesas de jogo, que foram transferidas do casino Golden Dragon, não contando, porém, com uma zona destinada a grandes apostadores: “Foi concebido para ter 25 mesas de jogo”, disse Chan Meng Kam à imprensa.

Paulo Martins Chan, responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), tinha referido na manhã de segunda-feira que a autorização para a transferência de mesas de jogo não tinha ainda sido emitida. No entanto, o governante referiu posteriormente ao portal “All About Macau” que o pedido acabou por ser emitido durante a parte da tarde do mesmo dia.

Questionado sobre se teria mostrado interesse em candidatar-se a uma licença de operação de jogo, Chan Meng Kam referiu, entre sorrisos, que “para já não”. Em relação ao número actual de licenças de jogo, o empresário, natural de Fujian, não negou que gostaria que houvesse uma “maior abertura”, considerando que o Governo deveria “acelerar” o estudo sobre a atribuição de novas concessões de jogo: “Penso que o público deveria fazer chegar mais opiniões ao Executivo durante este período. Espero que o Governo inicie este processo o mais rápidamente possível”, acrescentou.

Com um total de onze andares, o hotel Royal Dragon, de três estrelas, situa-se junto ao edifício “Centro Comercial First National”. O rés-do-chão e o primeiro andar estão destinados ao casino, enquanto que no segundo andar os visitantes podem encontrar uma área dedicada a “slot-machines”. A partir do quarto piso está a área dedicada ao hotel, sendo que o investimento total do projecto foi de cerca de 1,5 mil milhões de patacas, segundo revelou Chan Meng Kam à imprensa

No âmbito do calendário lunar chinês, o dia de ontem representou o oitavo dia do oitavo mês lunar, um número auspicioso que representa boa fortuna.

Chan Meng Kam mostrou-se confiante quanto ao futuro do novo estabelecimento de jogo e recordou ainda que a abertura do casino surge antes da Semana Dourada, razão que o leva a mostrar entusiasmo quanto a um bom início de operações. Para já, a taxa de ocupação do hotel para o período da Semana Dourada é de 80 a 90 por cento, segundo foi revelado.

Após a cerimónia de abertura do casino, Alvin Chau, director executivo do “Suncity Group”, mostrou o seu apoio a Chan Meng Kam, apostando mais de dois milhões de dólares de Hong Kong numa das mesas de jogo. Presente na cerimónia de inauguração, a advogada Manuela António também tentou a sorte numa das mesas do casino.