Cartaz musical da Festa da Lusofonia já é conhecido  

O português Diogo Piçarra, o grupo moçambicano “Os Cacimbos” ou os brasileiros “Rasta-Pé”. Estes são algumas das bandas e artistas que vão actuar na vigésima edição da Festa da Lusofonia, certame que se realiza entre 18 e 22 de Outubro. As mesmas bandas vão actuar também em vários pontos do território entre 14 e 22 de Outubro no âmbito da Semana Cultural dos Países Lusófonos.

No total, e de acordo com a Rádio Macau, são oito os agrupamentos e os artistas dos países lusófonos que vão actuar no âmbito do maior certame lusófono do território.

Diogo Piçarra é o artista convidado este ano, ao passo que de Moçambique chegam “Os Cacimbos” e do Brasil o grupo “Rasta-Pé”. Go far-se-á representar pelos “True Blues”, Timor-Leste pela “Solutions Band”, ao passo que de Angola chega Yola Semedo. A música e cultura guineense estará representada por Klim Mora e Cabo Verde traz Hélio Batalha, Sílvia Medina e Ela Barbosa.