Autoridade Monetária alerta para os riscos associados às criptomoedas  

O alegado lançamento de uma criptomoeda com a qual uma empresa registada no território se propõe financiar promotores de jogo e grandes apostadores levou a Autoridade Monetária a emitir um comunicado em que reitera o conteúdo de um alerta feito há três anos, no Verão de 2015. O organismo agora liderado por Benjamin Chan recorda que as moedas virtuais não têm curso legal e, como tal, não são consideradas um instrumento financeiro. A AMCM sublinha que não exerce qualquer tipo de supervisão sobre as transacções feitas com recurso a moedas de natureza virtual, tendo alertado os residentes do território para os riscos inerentes ao investimento em portfolios que têm por base criptomoedas.

O organismo recorda ainda que o Governo Central proibiu a emissão de moeda virtual em território chinês, bem com os pagamentos feitos através deste expediente e aconselha os bancos e as instituições de pagamento locais a “não intervirem, directa ou indirectamente em quaisquer actividades ou prestação de serviços financeiros relacionados com este tema”.

Na segunda feira, o grupo Dragon Corp anunciou a intenção de angariar 500 milhões de dólares com a oferta inicial de uma nova criptomoeda. A nova denominação digital, que deverá ser encriptada por uma empresa tailandesa, nasce com os casinos do território em mente e propõe-se facilitar a angariação de capital por parte das empresas de promoção de jogo do território.