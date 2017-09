AIPIM lamenta morte de Luís Andrade de Sá

A Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) lamentou esta quarta-feira profundamente a morte do jornalista da agência Lusa Luís Andrade de Sá, “nome incontornável do jornalismo” no território e em Portugal, tendo ontem cumprido um minuto de silêncio em memória do antigo jornalista da TDM e do extinto Futuro de Macau, entre outros.

“Lamentamos o desaparecimento do nosso colega de profissão, camarada, sócio da AIPIM e amigo Luís Andrade de Sá”, que morreu na terça-feira, aos 58 anos, após doença de foro oncológico, sublinha a AIPIM em comunicado.

“Luis Sá é um nome incontornável do jornalismo de Macau e de Portugal ao longo das últimas décadas, tendo deixado uma marca indelével como editor, repórter e companheiro de trabalho”, acrescentou a associação, que enviou as condolências à família, lembrando a “sagacidade e grande qualidade do trabalho jornalístico”.