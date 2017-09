Académicos em maioria nos sete magníficos de Chui Sai On

Saíram os empresários, entraram os membros da Academia. Fernando Chui Sai On operou uma pequena revolução no contingente dos deputados nomeados, substituindo seis dos sete parlamentares que entram no hemiciclo por convite. Ma Chi Seng é o único que repete a nomeação. Joey Lao, Davis Fong, Wu Chou Kit e Iau Teng Pio estão entre os escolhidos do Chefe do Executivo.

A composição da sexta legislatura da Assembleia Legislativa de Macau ficou esta quarta-feira fechada, com a divulgação dos nomes dos sete deputados nomeados pelo chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On. Entre os eleito, destacam-se seis caras novas, a maior parte académicos, incluindo dois formados em Direito.

Numa ordem executiva ontem publicada em Boletim Oficial, o chefe do Governo deu a conhecer o nome dos sete nomeados. Chui Sai On reconduziu apenas o deputado Ma Chi Seng e nomeou pela primeira vez Pang Chuan, Wu Chou Kit, Joey Lao, Davis Fong, Iau Teng Pio e Chan Wa Keong.

Os sete nomeados são todos homens e têm uma média de idades de 45 anos. Com 53 anos, o mais velho é Iau Teng Pio e o mais novo Ma Chi Seng (39 anos). Contrariamente a 2013, em que a maior parte dos nomeados estava ligada aos negócios, a maioria dos escolhidos pelo chefe do Governo vem agora do mundo académico.

A AL é composta por 33 deputados: 14 eleitos por sufrágio universal, 12 por sufrágio indirecto (através das associações) e sete nomeados pelo chefe do Executivo. No total, são 12 os novos deputados que entram para a Assembleia Legislativa. Seis resultaram das eleições de 17 de Setembro, quando foram eleitos 26 dos 33 deputados, e outros seis resultam das nomeações hoje divulgadas. Quatro nomeados são académicos, incluindo três da Universidade de Macau (UM): Davis Fong, Joey Lao e Iau Teng Pio.

Davis Fong é director do Instituto de Estudos sobre a Indústria de Jogo na principal instituição de ensino do território, onde também é professor associado da Faculdade de Gestão de Empresas. Doutorado em Economia Quantitativa, Davis Fong desempenha outros cargos ligados ao Governo, sendo, entre outros, membro do Conselho para o Desenvolvimento Económico e da Comissão de Desenvolvimento de Talentos.

Iau Teng Pio, por sua vez, é doutorado em Direito e director da Faculdade de Direito da UM, onde também é o coordenador de duas licenciaturas em Direito, uma em língua chinesa e outra leccionada em chinês e português. É membro do Conselho do Planeamento Urbanístico e figura na direcção de várias associações ligadas ao estudo do Direito no território.

Joey Lao é director do gabinete do reitor da UM, onde também é coordenador do Centro de Estudos de Macau. Entre outros cargos, é presidente da direcção da Associação Económica de Macau e membro da Conferência Consultiva Política de Harbin.

Pang Chuan completa o leque de académicos. É vice-reitor e director da Escola de Pós-Graduação e ainda director da Faculdade de Hotelaria e Gestão de Turismo da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, e faz parte, entre outros, do Conselho Consultivo para a Reforma da Administração Pública e do Conselho para o Desenvolvimento Económico.

O engenheiro civil Wu Chou Kit e o advogado Chan Wa Keong são os novos nomes do sector privado nomeados. Entre outras funções Chan Wa Keong – doutorado em Direito Comparado – é membro do Conselho Consultivo da Reforma Jurídica, presidente da Associação de Investigação do Sistema Jurídico, e presidente da Associação de Gestão do Jogo de Macau. Já Wu Chou Kit, mestre em Gestão de Empresas, é entre outros, membro da Conferência Consultiva Política de Nanning.

Reconduzido no cargo por Chui Sai On, Ma Chi Seng é um jovem empresário, neto de Ma Man Kei, um dos emblemáticos líderes da comunidade chinesa de Macau e antigo vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, o principal órgão de consulta do Partido Comunista chinês e do Governo da China.

Da saída da Assembleia Legislativa está o veterano Fong Chi Keong, com ligações à Associação Comercial e Associação de Beneficência do Hospital Kiang Wu, entre outras, e que ficou conhecido por algumas posições polémicas.

Este ex-deputado nomeado afirmou, por exemplo, que a democracia europeia “está a sofrer grandes frustrações” devido à “participação excessiva e cega por parte da população”. Num debate sobre a lei contra a violência doméstica, que viria a ser aprovada, defendeu que “há quem goste de apanhar” e sugeriu que, em caso de conflito, a mulher deve “não refilar” para “não sofrer consequências”, levando centenas de pessoas a saírem à rua em protesto.

Outros ex-deputados nomeados na anterior legislatura com ligações ao sector empresarial, desde a construção civil às exportações, são Tsui Wai Kwan, Tommy Lau e Dominic Sio.

O académico Gabriel Tong, vice-director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau onde também é professor catedrático, também não voltou a ser nomeado.

Vong Hing Fai, advogado nomeado na anterior legislatura, mantém-se no hemiciclo, depois de ter sido eleito pelo sufrágio indirecto nas eleições de 17 de Setembro.