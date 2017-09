Wynn lança rede de apoio a pequenas e médias empresas

O programa “Wynn Local SME Network” é o culminar de um projecto a longo prazo que tem vindo a ser desenvolvido pelo Wynn Resorts e pela Câmara do Comércio de Macau. O que começou como um incentivo à compra de produtos locais é agora uma plataforma que coloca em diálogo pequenas e médias empresas e eventuais clientes.

Com o propósito de potenciar o crescimento e o desenvolvimento das pequenas e médias empresas do território, a Wynn Resorts lançou ontem o programa “Wynn Local SME Network”, um projecto que se propõe colocar empresas e clientes em diálogo.

A plataforma, que tem por base a aplicação “ChoicePro” lançada no ano passado, pretende agrupar companhias e empreendedores com possíveis compradores num mesmo espaço electrónico: “Nós não queremos apenas comprar os produtos a empresas locais. Nós queremos que eles expandam os seus negócios e, por isso, fornecemos-lhes esta plataforma para que conheçam todas as oportunidades [ao seu alcance], não apenas com o Wynn mas em toda a Macau”, disse Linda Chen, presidente e directora executiva do Wynn Resorts, em declarações aos jornalistas.

O programa, que conta com o cunho da Câmara de Comércio de Macau, é um projecto a longo prazo que começou a ganhar forma com a aquisição, por parte da operadora, de produtos locais e que agora tem por objectivo ajudar ao crescimento das pequenas e médias empresas do territírio. Como explicou Chen, o papel da Câmara de Comércio no desenvolvimento do “Wynn Local SME Network” foi o de fornecer a rede de contactos das companhias e empreendedores locais: “Tem sido uma relação muito boa e benéfica para ambas as partes. A Câmara [do Comércio] de Macau forneceu-nos uma plataforma com os contactos dos locais e [tem sido] um programa a longo prazo no qual nos esforçamos em comprar junto dos locais mas com os seus contactos nós podemos expandir ainda mais a plataforma”, considerou a responsável.

Questionada sobre o número e o tipo de empresas que integram o programa, Linda Chen apontou como exemplo a “Village Macau”, cujo director criativo esteve presente na cerimónia de apresentação para dar o seu testemunho da parceria com o Wynn Resorts. A dirigente sublinhou ainda que, actualmente, 75 por cento dos produtos comprados pela empresa são adquiridos localmente: “Nós usamos artistas locais, por exemplo para fazer os nossos calendários. Fornecemos-lhes uma plataforma para mostrarem o seu trabalho mas também para que a usem de uma forma comercial”, complementou.

A cerimónia de lançamento da nova plataforma foi antecedida pela quarta edição do “Encontro de Aquisição de Parcerias para as Pequenas e Médias Empresas Locais – Sessão de Correspondência de Negócios para Micro Empresas, ‘Made in Macau’ e Jovens Empreendedores”: “Nós oferecemos um ambiente concentrado para que eles possam falar com o nosso departamento de aquisições. Diferentes vendedores reúnem-se com os nossos departamentos para perceber as nossas exigências, a necessidade de produtos e também como se desenrola o processo”, explicou Linda Chen.

Durante o encontro foi ainda explicado aos empresários como podem utilizar a aplicação “ChoicePro” que foi a vencedora de um concurso lançado no ano passado pelo Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau. A ferramenta foi pensada para servir de plataforma às pequenas e médias empresas e grandes companhias, mas Linda Chen espera que possa evoluir, ao ponto de se tornar numa ampla rede de negócios.