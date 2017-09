WhatsApp bloqueado no Continente antes do Congresso do PCC

Com o congresso do Partido Comunista Chinês a menos de um mês. o Governo Central começar a reforçar os mecanismos de censura. A aplicação de troca de mensagens instantâneas WhatsApp está desde o fim de semana bloqueada no Continente, depois dos servidores da empresa no país terem começado a sofrer bloqueios intermitentes.

O serviço de mensagens instantâneas WhatsApp está desde o fim-de-semana inacessível na República Popular da China, num sinal claro de reforço da censura, nas vésperas do congresso do Partido Comunista Chinês, o mais importante evento na agenda política do Continente.

Desde a semana passada, os servidores do WhatsApp no país começaram a sofrer bloqueios intermitentes. No fim de semana, a aplicação passou a estar permanentemente bloqueada.

O WhatsApp, que encripta as suas mensagens, dificultando a monitorização por terceiros, é utilizado na China por dissidentes e activistas, como forma de evitar os serviços de mensagens domésticos, obrigados a partilhar informação com o regime.

Casos envolvendo mensagens enviadas a partir do Wechat – equivalente chinês ao WhatsApp – resultaram já em prisão.

Num caso difundido esta semana pela imprensa chinesa, um homem que escreveu “junta-te comigo ao EI [Estado Islâmico]” num grupo de chat, em jeito de brincadeira, foi condenado a nove meses de prisão, por promover o terrorismo.

O Wechat, que pertence à gigante chinesa da Internet Tencent, censura frequentemente mensagens contendo palavras politicamente sensíveis, como 4 de Junho de 1989, data do massacre de Tiananmen.

Em 18 de Outubro, arranca o XIX Congresso do Partido Comunista Chinês, no qual se escolhe a liderança do país para os próximos cinco anos.

Em Julho, os usuários do WhatsApp começaram a registar problemas na partilha de fotos e vídeos.

Este mês, a Administração do Ciberespaço da República Popular da China publicou um regulamento, no qual estabelece que as empresas do sector devem verificar as identidades reais dos membros em grupos de conversação no espaço ‘online’ e reforçar o controlo sobre os comentários feitos ‘online’.

A censura chinesa bloqueia o Facebook, Youtube e Google ou ferramentas como o Dropbox e o WeTransfer.

As versões electrónicas de vários órgãos de comunicação estrangeiros também estão bloqueadas no país. Desde de que ascendeu ao poder, em 2012, o Presidente chinês defende a noção de um “ciberespaço soberano”, ou o direito de Pequim de ditar o que os 730 milhões de internautas podem fazer ou ver na rede.