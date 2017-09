Violência doméstica em queda no primeiro semestre face a 2016  

Foram 57, os casos confirmados de violência doméstica registados entre Janeiro e Junho deste ano, o que representa uma descida significativa face aos 85 verificados no mesmo período de 2016. O chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS) esclarece, contudo, que a descida se explica com a introdução, após a entrada em vigor da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, de um mecanismo de avaliação mais rigoroso. Os resultados do “Relatório sobre a Condição da Mulher em Macau 2017” deverão ser conhecidos no final do ano.

Sílvia Gonçalves

No primeiro semestre deste ano verificaram-se 57 casos confirmados de violência doméstica no território, o que traduz uma contracção face aos 85 verificados no mesmo período de 2016. Os dados foram ontem apresentados, à margem da segunda sessão plenária de 2017 do Conselho para os Assuntos das Mulheres e Crianças. O chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social (IAS) esclareceu que a descida nos números relativos à violência fica a dever-se ao facto de, após a entrada em vigor da lei da violência doméstica, ter sido estabelecido um mecanismo que permite uma avaliação mais rigorosa dos casos, não podendo por isso a comparação entre os dois anos assumir um carácter tão científico. Tang Yuk Wa apontou ainda para o final deste ano a conclusão do estudo do “Relatório sobre a Condição da Mulher em Macau 2017”.

Na reunião de ontem, o IAS apresentou dados relativos à violência doméstica no período compreendido entre Janeiro e Junho de 2017. Confirmados estão 57 casos, verificando-se uma queda em comparação com os 85 casos registados no mesmo período do ano passado. Dos 57 casos, a grande maioria, 45, diz respeito à violência entre cônjuges e onze referem-se à violência sobre crianças. Apenas um caso de violência foi registado entre membros da mesma família. Tang Yuk Wa justifica assim o decréscimo no número total de casos em relação ao primeiro semestre de 2016: “A razão é que após a entrada em vigor da lei estabelecemos um mecanismo de avaliação da violência doméstica, vamos avaliar de forma rigorosa se constitui um crime ou não. Este padrão que adoptámos penso que é a razão principal para a descida dos números. Após a entrada em vigor da lei os critérios são mais rigorosos, antes não eram tão rigorosos, por isso a comparação não é tão científica”, explica.

Sobre os casos que se encontram já em processo judicial, o chefe do Departamento de Serviços Familiares e Comunitários do Instituto de Acção Social diz não ter dados concretos, mas avança com um número aproximado: “Há 57 casos acompanhados por técnicos do IAS. Não sei quantos casos estão em processo judicial, mas serão pelo menos dez”.

Na mesma sessão foram ainda abordados os trabalhos relativos ao estudo do “Relatório Sobre a condição da Mulher em Macau 2017”, que, desde 2012, se realiza a cada cinco anos, e o funcionamento do sistema da “Base de Dados das Mulheres de Macau”. Terminadas as entrevistas telefónicas efectuadas a 1001 mulheres, o conselho prevê que “o estudo possa ser concluído no final de 2017”. Tang Yuk Wa referiu algumas das conclusões já alcançadas: “Há um aumento no salário das mulheres. A distribuição na sua remuneração também sofreu uma diferença. O seu papel na família mudou”.

E há também conclusões que preocuparam alguns dos membros do conselho, adiantou ainda o responsável: “As mulheres acham que é natural praticar o acto sexual fora do matrimónio, que o casamento não é para toda a vida. A mentalidade mudou, o que gerou alguma preocupação por parte dos membros”, explicou.

O Conselho está actualmente a estabelecer uma base de dados relativa às crianças de Macau. O trabalho envolve sete áreas, e inclui a demografia, saúde, educação, protecção, meio-ambiente e crime: “Nós pedimos a uma empresa para criar o sistema. Vamos disponibilizar uma versão chinesa e uma versão portuguesa. Tem 145 indicadores. No final do ano entrará em funcionamento a título experimental. Espero que consiga ajudar a sociedade a tomar decisões e a elaborar políticas”, referiu ainda Tang Yuk Wa.