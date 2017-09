UM assina acordo com Universidade do Porto para intercâmbio de estudantes

A Universidade de Macau (UM) assinou um acordo de colaboração com a Universidade do Porto tendo em vista o intercâmbio de alunos entre as duas instituições. O acordo foi assinado em Portugal no passado dia 22 de Setembro por Rui Martins, vice-reitor da UM, o Professor Sebastião Feyo de Azevedo, reitor da Universidade do Porto, e Fernanda Ribeiro, directora da Faculdade de Artes da instituição de ensino superior portuense. Na ocasião marcou ainda presença no encontro o Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam.

De acordo com um comunicado da UM, o acordo entre as duas instituições de ensino superior entrará agora numa “fase formal de promoção do intercâmbio de estudantes”, sendo que os alunos elegíveis serão recomendados pelas respectivas universidades.

A Universidade de Macau assinou já acordos de intercâmbio de estudantes com quatro universidades portuguesas (Évora, Minho, Coimbra e Porto), e ainda com a Universidade Federal de Minas Gerais (Brasil) e Universidade Politécnica de Moçambique.