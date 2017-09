Turismo lança alertas e reforça fiscalização para a Semana Dourada

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) iniciou já uma série de preparativos tendo em vista os feriados da Semana Dourado, que decorre entre 1 e 8 de Outubro. Nesse sentido, o organismo procedeu já ao envio de cartas aos diversos operadores turísticos a alertar para cuidados a ter com a higiene, prevenção contra incêndios, capacidade de acolhimento, requisitos para o fornecimento de informações sobre os preços dos estabelecimentos hoteleiros ou dos estabelecimentos de restauração e bebidas, entre outros.

Os Serviços de Turismo vão reforçar durante o período da Semana Dourada as inspecções nos principais pontos de atracção turística, postos fronteiriços e diferentes zonas da cidade, visando combater, em conjunto com a Polícia de Segurança Pública, a prestação ilegal de alojamento, segundo refere o organismo em comunicado.

A Direcção dos Serviços de Turismo sugere ainda aos visitantes que se desloquem aos principais pontos de atracção turística fora do período de maior circulação de pessoas, de forma a dividir o fluxo de visitantes, para que seja também minimizado o impacto no trânsito, “mantendo assim a boa imagem do turismo de Macau”. De 30 de Setembro a 8 de Outubro, vários funcionários da DST estarão destacados em dez pontos de atracção turística do território para fornecer informações turísticas e indicações aos visitantes e ajudar a dividir o fluxo de visitantes.

E como mais vale prevenir do que remediar, a DST sugere a utilização de aplicações móveis – como a “What’s On, Macao”, a “Experience Macao” ou “Step Out, Macao” – para recolha de informações recentes sobre festividades e eventos, espectáculos, exposições, actividades e novos pontos turísticos, entre outros. A nível de estabelecimentos de restauração e bebidas, os visitantes podem consultar o “Guia de Restaurantes e Estabelecimentos de Comida – Prémio Empresa de Qualidade”.