Recolha de dados sobre idosos que vivem sozinhos arranca no último trimestre

Vong Im Mui, presidente do Instituto de Acção Social, referiu ontem que o organismo concluiu a concepção da base de dados de idosos que vivem sozinhos e que está agora a acompanhar o processo de concepção do sistema de informação em que se vai alicerçar a referida base de dados. De acordo com o jornal Ou Mun Iat Pou, a responsável estima que a recolha de dados tenha início no último trimestre deste ano.

O “Plano de Acção para o Desenvolvimento dos Serviços de Apoio a Idosos nos Próximos Dez Anos”, é um plano de curto prazo (2016-2025) que inclui a criação de uma base de dados para estes idosos. Em declarações ao jornal de maior circulação no território, Vong Im Mui assinalou que a base de dados vai analisar os vectores da saúde, da distribuição residencial e do uso de serviços de idosos que vivem sozinhos, de modo a constituir uma base importante para a concretização de políticas para este grupo de residentes.