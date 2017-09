PJ deteve suspeito do roubo de mais de 40 mil patacas

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um indivíduo do sexo masculino por ter roubado mais de 40 mil patacas de um restaurante onde tinha trabalhado como chef, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

Em Maio, a polícia de investigação do território recebeu uma queixa por parte do estabelecimento de restauração, em que dava conta do desaparecimento de 40,500 patacas. Depois de ter lançado um processo de investigação, as autoridades verificaram que um homem entrou no restaurante na manhã do dia em que o montante desapareceu.

Ontem, o indivíduo declarou-se culpado quando foi interceptado à entrada no território, nas Portas do Cerco. O antigo funcionário confessou que cometeu o crime por ter perdido dinheiro ao jogo. De seguida, refugiou-se na sua cidade natal, na China Continental .

A PJ adiantou que o homem já tinha historial por roubo, tendo estado preso por três anos.