A resposta chega da Direcção dos Serviços de Turismo: as piscinas de empreendimentos privados vão continuar sem vigilância, uma vez que as “Orientações para Piscinas em Estabelecimentos Hoteleiros” não são obrigatórias e apenas recomendam a presença de nadadores-salvadores em piscinas não públicas. Contudo, o organismo liderado por Maria Helena de Senna Fernandes garante que se verifica um “cumprimento satisfatório” das orientações por parte dos hotéis.

“Não se prevêem, no diploma regulador da actividade hoteleira e similar em vigor, normas que dizem respeito à disponibilidade obrigatória de nadadores-salvadores nas piscinas instaladas em estabelecimentos hoteleiros e à qualificação ou aos requisitos para o exercício da função de nadador-salvador”. É assim, de uma penada, que a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) deixa claro que nada vai mudar no que toca à vigilância e à segurança nas piscinas dos empreendimentos privados.

A tomada de posição surge na resposta a uma interpelação de Kwan Tsui Hang. A antiga deputada procurava, no final de Julho, saber se o Governo tenciona exigir a presença de nadadores-salvadores nas piscinas integradas em hotéis e complexos residenciais privados e qual o ponto de situação quanto a uma eventual revisão das “Orientações para Piscinas em Estabelecimentos Hoteleiros”.

Foi, de resto, para este documento que os Serviços de Turismo remeteram a sua resposta. O organismo liderado por Helena de Senna Fernandes esclarece apenas que se “realizará constantemente [a] reavaliação das ‘Orientações para Piscinas em Estabelecimentos Hoteleiros’, procedendo-se oportunamente à sua revisão e actualização”.

Sobre a observância destas orientações, o organismo esclarece que se verificou “um cumprimento satisfatório”, por parte dos hotéis, das recomendações emanadas pelo Executivo. Apesar de não ser vinculativo, o documento recomenda a presença de, pelo menos, dois nadadores-salvadores em piscinas com planos de água inferiores a 250 metros quadrados e, por cada acréscimo de 250 metros quadrados, deve existir mais um nadador-salvador.

Complementarmente, a Direcção dos Serviços de Turismo recordou que existe ainda um conjunto de normas respeitantes à manutenção das instalações dos estabelecimentos hoteleiros e em matéria de sanidade, higiene e segurança. O organismo alertou ainda que a lei prevê medidas draconianas caso as orientações em matéria de segurança e sanidade não sejam observadas: “É punível com multa se o estabelecimento hoteleiro não cumpre as respectivas normas, e caso a continuação da actividade do hotel infractor constitua um risco grave para os seus clientes, a DST pode ordenar ainda o encerramento temporário do hotel até que a situação seja normalizada”.

Na resposta à interpelação escrita enviada ao Governo pela antiga deputada, é ainda mencionado o curso de “Certificado da Qualidade Profissional de Nadador-Salvador da China”, realizado todos os anos pelo Centro de Produtividade e Transferência de Tecnologia de Macau. Os serviços liderados por Helena de Senna Fernandes dão também conta das acções de inspecção de rotina que são efectuadas anualmente aos estabelecimentos hoteleiros e ainda das “inspecções inopinadas”, de forma a garantir que as instalações e equipamentos estão em bom estado e que as condições de segurança e de higiene observam os requisitos legalmente exigidos.

Em relação às piscinas instaladas em condomínios e complexos residenciais , a Direcção dos Serviços de Turismo sublinha que as “Orientações para Piscinas em Estabelecimentos Hoteleiros” devem ser tomadas como referência. Assim, é “elevadamente recomendável a existência de nadador-salvador no local durante o horário de funcionamento da piscina”. Contudo, o organismo ressalva que a gestão e manutenção das piscinas é da responsabilidade dos condóminos. Quanto à gestão e manutenção das instalações, a administração do condomínio, sublinha o organismo, deve ter como referência as “Orientações de Segurança e Saúde na Piscina Artificial”.

A interpelação de Kwan Tsui Hang, remetida ao Governo a 28 de Junho, foi motivada pelo afogamento, a 24 de Junho, de uma criança sul-coreana de quatro anos numa piscina do hotel Sheraton: “Se Macau quer ser um Centro Mundial de Turismo e Lazer vai ter de reforçar a fiscalização às piscinas não públicas, reforçando assim a imagem turística de Macau e garantindo a segurança e a saúde dos turistas”, defendia então a antiga deputada.