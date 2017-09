Pintura abstracta de José Luís Estorninho para despertar a reflexão

A celebração do primeiro aniversário da Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia, em Outubro, dá o mote a uma exposição de pintura intitulada “Abstraccionismo” pelas mãos de José Luís Estorninho. Para o próximo mês está prevista ainda uma palestra intitulada “O Circuito da Guia e o seu Futuro”, que terá como convidado especial Albert Poon, piloto que venceu a Corrida da Guia em 1964.

Pedro André Santos

Cerca de uma dúzia de trabalhos de pintura da autoria de José Luís Estorninho vão estar patentes ao público na galeria do Edifício Ritz entre 3 e 12 de Outubro. A exposição integra o programa de celebração do primeiro aniversário da criação da Associação para a Promoção e Desenvolvimento do Circuito da Guia.

Apesar de já ter marcado presença em mostras colectivas com duas obras no passado, a realização de uma exposição a título individual é, para José Luís Estorninho, o cumprir de um desejo antigo que “foi sempre adiado”. A oportunidade de “deitar mãos à obra” surge agora como parte do programa de celebração do primeiro aniversário de uma associação que ajudou a fundar: “Os visitantes vão encontrar nesta exposição algo um bocado diferente do que é habitual. É uma expressão artística mais abstracta, que do meu ponto de vista seria uma técnica mais inovadora. A leitura das obras depende dos próprios visitantes e daquilo que vão ver e interpretar”, sublinhou o autor, em declarações ao PONTO FINAL.

Segundo José Luís Estorninho, a mostra tem como objectivo “obrigar cada um de nós a reflectir um pouco sobre o que pode ser o futuro em termos do contexto geral do próprio Circuito da Guia”. As pinturas que estarão em exposição foram realizadas na sua maioria em acrílico porque é o material que permite uma linguagem artística mais acessível: “Pode facilitar mais o trabalho e é uma técnica muito mais corrente”,defende o artista.

Mais habituado a exposições de fotografia, José Luís Estorninho confidenciou ao PONTO FINAL que a pintura acaba por ter “uma ligação mais pessoal”, tendo-se mesmo manifestado antes do autor se iniciar na fotografia: “Já tinha uma tendência de fazer desenho desde muito cedo. Foi sempre a minha base de preferência. Antes de ter uma máquina já eu desenhava. Mas depois deixei de lado porque veio a fotografia, é muito mais contagioso, também porque é mais prático”, acrescentou.

O novo desafio de fazer uma exposição inteiramente dedicada à pintura surgiu também da vontade de se querer abordar “uma outra expressão artística” de modo a potenciar “uma relação não exclusiva apenas de imagens digitais”.

A exposição tem inauguração marcada para as 18:15 de 3 de Outubro na galeria do Edifício Ritz, onde irá permanecer até 12 de Outubro. Para dia 4 de Outubro, às 18:00, está agendada uma palestra com o tema “O Circuito da Guia e o seu Futuro”, que terá como convidado especial Albert Poon, piloto que triunfou nas curvas e contra-curvas da Guia no longínquo ano de 1964.