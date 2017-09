Oferta inicial de criptomoeda conta com o envolvimento de Wan Kuok Koi, o “Dente Partido”

O processo de criação, por parte da empresa local Dragon Corp, de uma nova moeda virtual contará com o envolvimento de Wan Kuok-koi, antigo líder da tríade 14K detido na recta final da administração portuguesa, noticiou esta terça-feira o jornal South China Morning Post. O diário da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong diz ter tido acesso a fotografias que colocam Wan, conhecido como “o Dente Partido”, na cerimónia de assinatura do acordo entre as duas empresas envolvidas no negócio: a Dragon Corp, que se propôs angariar 500 milhões de dólares norte-americanos com o lançamento da nova criptomoeda, e a Wi Holding, empresa tailandesa responsável pelo processo de encriptação da nova denominação.

Segundo escreve o mesmo jornal, “a jogada da Macau Dragon Group e a tailandesa Wi Holding Company Limited muito provavelmente vai estar sob escrutínio dos reguladores após as ligações ao antigo líder da tríade 14K terem sido reveladas”.

O South China Morning Post cita ainda uma fonte com experiência em financiamento de promotores de jogo que considera que a hipotética nova moeda é mais segura que os pagamentos tradicionais: “É precisamente por isso que é impossível acreditar que isto vai ser tolerado pelas autoridades – eles estão essencialmente a tentar usar uma tecnologia para legitimar uma actividade clandestina”, disse a mesma fonte.

O South China Morning Post escreve ainda que a oferta inicial da moeda – que deverá ter o nome de “futuro coin” – chega numa altura “sensível” com a repressão de Pequim de operações com moedas virtuais devido às suspeitas de que possam estar a ser utilizadas para investimentos especulativos e para angariar fundos de forma fraudulenta.

Wan Kuok-koi foi detido após uma bomba ter destruído o carro do então director da Polícia Judiciária, que se encontrava a correr perto do veículo na altura da explosão, escapando ileso da tentativa de homicídio. Após ter cumprido 14 anos de prisão, Wan foi libertado em 2012, garantindo ter deixado para trás as ligações criminosas.

