Ng Kuok Cheong não espera surpresas  entre os deputados nomeados  

Ng Kuok Cheong está convicto que o Chefe do Executivo vai manter os mesmos critérios de eleições anteriores para a escolha dos deputados nomeados. Contrariamente ao defendido por alguns analistas, de que Fernando Chui Sai On poderá vir a nomear profissionais da ala mais moderada, o pró-democrata deixou claro que não espera que tal possa vir a acontecer: “Chui Sai On vai nomear pessoas que o deixem mais confortável durante os próximos dois anos. Não me parece que esteja em condições de negociar com o próximo Chefe do Executivo”, afirmou Ng, em declarações à emissora em língua portuguesa da Rádio Macau.

De acordo com a Lei Básica, o Chefe do Executivo designa, por ordem executiva, os deputados nomeados no prazo de quinze dias após a recepção da acta de apuramento geral, pelo que a escolha do líder do Governo deverá ser conhecida no início do próximo mês.

Em declarações à Rádio Macau, Ng Kuok Cheong não se mostrou surpreendido com os resultados alcançados pela ala pró-democracia. Divididos em três listas, Sulu Sou, Au Kam San e Ng Kuok Cheong, conseguiram chamar a si mais de 30 mil votos: “Esperava estes resultados”, confidenciou o deputado-eleito.

Ng Kuok Cheong explicou ainda porque razão decidiu concorrer numa lista sem ligações à Associação Novo Macau, uma decisão que explica com o distanciamento face ao “novo modelo de concorrência” desta geração: “Assim que sentissem esse perigo, eles [jovens pró-democratas] iriam fazer algo novo por eles próprios. Logo, a hipótese de sucesso seria maior através deste arranjo”, explicou o deputado.

Sobre o aumento da renda da sede da Associação Novo Macau, localizada na Calçada de Santo Agostinho, Ng Kuok Cheong não considera que seja difícil suportar a despesa. “Não me parece que seja difícil porque a renda inicial é muito baixa, cerca de cinco mil patacas. Está 50 por cento abaixo do preço de mercado”, disse o deputado, que garantiu ainda que a actualização “não será 100 por cento do preço do mercado”.

De acordo com a Rádio Macau, a mulher de Ng Kuok Cheong é quem está a arrendar o espaço à associação.