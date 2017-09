Macau e Guangdong realizam sessão de intercâmbio para promover sector dos serviços

A “Sessão de Intercâmbio e de Promoção dos Sectores de Serviços no Âmbito do CEPA Guangdong-Macau 2017” decorreu ontem, na Cotai Expo. A Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e o Departamento do Comércio da Província de Guangdong juntaram-se para dar forma a um certame que atraiu cerca de duas centenas de representantes das duas regiões.

A iniciativa “estabeleceu uma plataforma de intercâmbio entre o sector de restauração das duas regiões, e ao mesmo tempo, disponibilizou informações operacionais, incluindo do ambiente do mercado e dos procedimentos administrativos, entre outras, às empresas locais da área de restauração, especialmente pequenas e médias empresas, para exploração do mercado do Interior da China”, escreveu a DSE em comunicado.