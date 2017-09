IPM estreita relações com Politécnico de Viana do Castelo  

Dias depois do Governo ter assinado um protocolo de cooperação que facilita a entrada de alunos chineses em Portugal, uma delegação do Instituto Politécnico de Macau visitou a entidade homónima de Viana do Castelo. O encontro teve por propósito o estreitar de relações , nomeadamente no que toca ao desenvolvimento de projectos na área das artes.

Uma delegação do Instituto Politécnico de Macau (IPM) visitou, na segunda-feira, a instituição de ensino homónima de Viana do Castelo (IPVC), para debater o estreitamento de relações e a cooperação em áreas relacionadas com o universo das artes, noticiou a Rádio Alto Minho. Os membros da comitiva do Instituto Politécnico de Macau – entre os quais se encontrava o coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa, Carlos André – estiveram reunidos com os directores das escolas superiores pertencentes ao Instituto Politécnico de Viana do Castelo e com os responsáveis por diversos cursos das áreas artísticas com o objectivo de criar grupos de trabalho para o desenvolvimento de projectos de cooperação conjunta.

“Temos tudo o que é necessário para conseguir uma cooperação eficaz com o Politécnico de Macau em todas as áreas comuns e reforçar a nossa cooperação na área das artes. Não podemos conceber planos de formação sem a área artística pois trata-se de uma necessidade básica de qualquer projecto educativo”, disse Rui Teixeira, presidente do Politécnico de Viana do Castelo, citado pela Rádio Alto Minho.

O mesmo responsável sublinhou ainda a “longa” cooperação entre as duas instituições de ensino superior e referiu o “sonho” de Lei Heong Iok, presidente do IPM, de ver a formação artística como um domínio de excelência da instituição de ensino que lidera: “Tenho real noção da importância que as artes têm para o IPM quer na vida do território quer na forte ligação que têm com o meio envolvente. [Lei Heong Iok] gostava de ver o Politécnico na vida de Macau e no seu cosmopolitismo, na sua diversidade cultural, na qual a arte tem um papel fundamental”, complementou Rui Teixeira.

A visita da delegação do Instituto Politécnico de Macau ao seu homónimo de Viana do Castelo surgiu dias depois da assinatura de um protocolo de cooperação entre o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos e o Gabinete de Apoio ao Ensino Superior da RAEM, que tem por objectivo facilitar a entrada de alunos chineses em Portugal.

Fizeram também parte da delegação do IPM a directora da Escola Superior de Artes e Coordenadora do Centro Pedagógico e Científico para as Indústrias Culturais e Criativas, Hsu Hsiu-Chu, a sub-directora da Escola Superior de Línguas e Tradução, Han Lili, o professor de design, Wilson Chan, o professor de artes, Sou Pui Kun e o professor das indústrias culturais e criativas, Andy Yu.