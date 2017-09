Investigador da UMAC sugere abertura de voto a todos os membros das associações no sufrágio indirecto  

Na 6ª Legislatura, 12 dos 33 deputados foram indirectamente eleitos por cerca de 6100 eleitores recenseados. No entanto, dois terços dos eleitores recenseados para as eleições pela via indirecta – cerca de 12.000 – não reclamaram a certificação, escreve o jornal Ou Mun Iat Pou.

As listas de candidatura dos actuais cinco sectores são principalmente nomeadas e votadas pelos líderes ou pelas direcções das associações, não tendo a maioria dos membros a oportunidade de votar. Bruce Kwong Kam Kwan, professor assistente do Departamento de Administração Pública da Universidade de Macau (UMAC), referiu, citado pelo mesmo jornal, que Macau é uma sociedade de associações e que muitas pessoas que integram a direcção das associações se conhecem e podem decidir a lista de candidatura às eleições indirectas. Ou seja, preparam uma lista com o número de candidatos igual ao número de deputados indirectos, para que os candidatos sejam eleitos “automaticamente” sem terem de enfrentar competição.

O investigador salientou que é uma circunstância rara o facto de este ano terem existido duas listas de candidaturas de um mesmo sector, e que, se “negociarem bem”, no próximo escrutínio voltarão à ausência de competição. Sobre a forma de aumentar a competitividade nas eleições por via indireta, o investigador sugeriu reformar o regime eleitoral indirecto e que não só os líderes ou os elementos das direcções possam votar, mas também todos os membros da associação. O académico sugeriu ainda que os dirigentes das associações possam nomear múltiplas listas de candidatura. Desse modo, defende, permite-se que os membros das associações formem listas de candidatura, em que cada membro pode votar, o que poderá aumentar a competitividade.