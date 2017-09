IAS vai estudar criação de carreira especial para assistentes sociais

O Instituto de Acção Social (IAS) já terminou a redacção do texto ao ordenamento de registo e certificação dos assistentes sociais e informa que o documento está agora em processo legislativo. Ao programa de rádio “Fórum Macau”, os responsáveis pelo Instituto de Acção Social explicaram que os assistentes sociais fazem parte do sistema de funcionários públicos e que não necessitam de registo.

O Governo vai estudar a criação de uma carreira especial para assistentes sociais e a viabilidade de introduzir conteúdos relacionados com o sistema de registo e certificação dos assistentes sociais no actual Regime Jurídico da Função Pública.

Ao “Fórum Macau”, o IAS destacou que diferentes profissões – incluindo contabilistas, auditores, advogados e médicos – têm de concluir o registo no caso de trabalharem para o Governo.

Por outro lado, o Instituto de Acção Social sublinhou ainda que o diploma do regime de protecção dos direitos dos idosos foi aprovado no Conselho Executivo e que o organismo está bem preparado para cooperar com o processo legislativo quando os trabalhos no hemiciclo arrancarem no próximo mês.