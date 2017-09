Executivo de Taiwan proibiu comércio com Pyongyang

O Governo taiwanês proibiu todo o tipo de comércio com a Coreia do Norte, a partir desta terça-feira, em sintonia com as resoluções das Nações Unidas, organismo do qual a ilha não faz parte.

Nos primeiros sete meses do ano, as importações taiwanesas a partir da Coreia do Nortes fixaram-se em 1,25 milhões de dólares, compostas sobretudo por ginseng e por têxteis, enquanto as exportações somaram 36.575 dólares, de acordo com dados oficiais da ilha.

Taiwan juntou-se aos países que urgiram a Coreia do Norte a suspender qualquer ação que danifique ou ameace a paz no leste do Pacífico e comprometeu-se a acatar a Resolução 2375 do Conselho de Segurança das Nações Unidas.

Pyongyang tem sido alvo de crescente isolamento económico, face à sua insistência em prosseguir com um programa nuclear e de misseis balísticos.

A Coreia do Norte é o 174.º parceiro comercial de Taiwan. O governo de Taipé chegou a ter um acordo para exportar resíduos nucleares para o país, mas este foi posteriormente invalidado.