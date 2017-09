Dragon Corp. não tem “ligação” à indústria do jogo do território, garante director da DICJ

Paulo Martins Chan garantiu esta terça-feira que as concessionárias de jogo de Macau não estão relacionadas com as empresas, referenciadas em vários órgãos de comunicação social, que pretendem angariar fundos com a oferta inicial de uma nova moeda digital para depois emprestar a promotores de jogo.

“Não são empresas de jogo nem são empresas responsáveis pela produção de ‘slot machines’ e, por enquanto, não é possível encontrar a ligação entre essas duas empresas com o sector do jogo de Macau”, disse aos jornalistas o director Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), referindo-se ao grupo Dragon Corp e à empresa tailandesa Wi Holding.

Uma notícia avançada na segunda-feira pela CNBC dava conta que a empresa Dragon Corp., alegadamente registada no território, se propunha criar uma plataforma de contacto entre o negócio das criptomoedas e as empresas de promoção de jogo com negócios no território. A empresa tailandesa Wi Holding, que tem Chakrit Ahmad como director executivo, seria responsável pela encriptação da nova moeda.

Paulo Chan sublinhou, no entanto, que “Macau nunca autorizou a prática de jogo online” ainda que os órgãos de comunicação social tenham declarado haver “pessoas a utilizar ‘bitcoins’ e a jogar na Internet”: “Cartazes ou outras matérias de divulgação de jogo online são um assunto proibido em Macau. Nós nunca autorizamos o jogo online na RAEM”, sublinhou o dirigente.

Chakrit Ahmad chegou mesmo a declarar à norte-americana CNBC que “esta é a primeira vez que alguém torna possível que o público invista directamente num empresa de jogo ou se torne accionista de um casino”.

A possibilidade é, no entanto, refutada por Paulo Martins Chan. O responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos deixou claro que há regras muito concretas no que diz respeito à participação no capital das operadoras de jogo: “Falou-se da moeda virtual e diz-se que logo depois de comprar esta moeda virtual pode-se ser sócio da concessionária. Nós temos um procedimento muito rigoroso e nunca deixámos alguém ser sócio de uma maneira tão fácil. Temos exigências muito rigorosas”, esclareceu

Quanto ao Dragon Pearl Casino Hotel – um casino flutuante alegadamente em fase de construção na Noruega e para o qual seria encaminhado parte do valor angariado com a oferta inicial da moeda virtual – o director executivo da Wi Holding adiantou que a embarcação deve navegar para Macau em 2019. Questionado sobre a notícia, Paulo Martins Chan respondeu: “Por enquanto, não recebemos pedido algum nesse sentido.” J.F.