Comissão Nacional de Protecção de Dados de Cabo Verde visitou Macau

A Comissão Nacional de Protecção de Dados de Cabo Verde esteve em Macau para debater os desenvolvimentos mais recente no domínio da protecção de dados pessoais, tendo estado reunida com entidades públicas e instituições académicas do território. O convite foi endereçado pelo Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP), que quer reforçar o contacto e a cooperação com a entidade homóloga cabo-verdiana, bem como conhecer a evolução recente da protecção de dados do pequeno arquipélago atlântico, cuja lei sobre a matéria tem origem semelhante à da lei de Macau.

