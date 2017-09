Chui Sai On recebeu Zheng Xiaosong no Palácio da Praia Grande

O Chefe do Executivo, Fernando Chui Sai On, recebeu ontem na sede do Governo o novo director do Gabinete de Ligação do Governo Central na RAEM, Zheng Xiaosong. O líder do Governo e o novo representante de Pequim no território manifestaram-se de acordo relativamente à necessidade de manter uma comunicação efectiva entre ambas as partes. Só assim, escreve o Executivo numa nota de imprensa, é possível promover com sucesso a concretização do princípio “Um país, dois sistemas”, bem como garantir o desenvolvimento sustentável da RAEM.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...