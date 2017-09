Celebração da Lua instala-se, uma vez mais, no Albergue SCM  

O Festival da Lua e a celebração do bolo lunar regressa ao Albergue SCM a 4 de Outubro. O programa, semelhante ao de anos anteriores, inclui a gastronomia da época, oferta de lanternas do coelhinho às crianças, caligrafia chinesa e concertos. No mesmo dia, abre portas a mostra “Lanternas do Coelhinho – Uma Exposição de Carlos Marreiros e Amigos – Parte 13”, que apresenta lanternas intervencionadas por 26 artistas.

Sílvia Gonçalves

O Albergue SCM volta a acolher este ano, a 4 de Outubro, entre as 18h30 e as 21h30, a festa de “Celebração da Lua – Festival do Meio Outono”. O programa inclui comida e bebidas tradicionais da época, oferta de lanternas do coelhinho às crianças, caligrafia chinesa e concertos, de música chinesa e da Tuna Macaense. No mesmo dia inaugura a mostra “Lanternas do Coelhinho – Uma Exposição de Carlos Marreiros e Amigos – Parte 13”, que reúne cerca de 30 lanternas de 26 artistas e designers, de Macau, Hong Kong, Portugal e Itália.

O evento é designado pelo Albergue SCM “Celebração da Lua – Festival do Meio Outono”. Carlos Marreiros, que preside à instituição, não se revê na expressão e explica porquê: “O termo ‘Meio Outono’ é um estrangeirismo desnecessário. É traduzido do ‘Mid Autumm Festival’. Em Macau, a forma correcta é Festividades do Bolo Lunar. É mais bonito. E ainda mais tradicional, em vernáculo, é Festividade do Bolo do Bate-Pau”, conta.

Esclarecida a escolha de Marreiros, o arquitecto detalha o que pode o público esperar da festa de 4 de Outubro: “O que vamos ter é um convívio em que se comem as comidas tradicionais desta época. Para além do bolo lunar, que se parte em quadrantes, como os quadrantes da lua, também se come uma canja doce, com duas bolinhas dentro, a representar o simbolismo da lua. Temos também fritos e salgados portugueses, vinho tinto e chá. É um convívio de mistura de culturas”, explica.

E também os mais novos são incluídos nas festividades: “Às crianças são-lhes oferecidos lampiões, lanternas tradicionais do coelho. Há a caligrafia chinesa, as pessoas podem pedir ao nosso mestre calígrafo que escreva o nome delas em chinês. E vamos ter música. Desta vez é o reportório sinfónico tradicional chinês, é um quinteto ligado à Orquestra Chinesa de Macau, e vamos ter a Tuna Macaense”, adianta o arquitecto.

No mesmo dia, é inaugurada na Galeria A2 do Albergue SCM a mostra “Lanternas do Coelhinho – Uma Exposição de Carlos Marreiros e Amigos – Parte 13”. Apresentadas serão cerca de 30 lanternas, criadas por 26 artistas e designers: “Para além dos locais, quer portugueses, quer chineses, temos de Itália, Hong Kong e Portugal”.

Carlos Marreiros, que assina algumas das peças, aborda os temas por si escolhidos: “Eu assino meia dúzia de lanternas. Tenho temas bastante variados, mas fundamentalmente sobre a alegria da ocasião e também da ligação que o coelho faz com a lua. O coelho é quase mediador, o Mercúrio da tradição grega, o mensageiro entre a lua e a terra. É em volta deste tema”.

O arquitecto recua ao início de um projecto expositivo em que esteve sempre acompanhado por amigos: “Tudo começou pelo facto de eu ter que investigar muito sobre lanternas, quando participei no concurso público para a representação de Macau na Expo Xangai de 2010. E foi o meu projecto que ganhou. Isto foi em 2010 e, pouco antes, após reunir amigos, fizemos juntos várias lanternas, portanto já lá vão oito anos. É a edição 13 porque não é só uma exposição anual, às vezes são duas por ano”.

A par com a exposição no Albergue SCM, uma outra chegará à Taipa, com peças anteriormente expostas: “Teremos também uma exposição na Rua do Cunha, na galeria de uma daquelas lojas tradicionais, o chamado Bazar do Cunha, vai ser na mesma ocasião. Aí vamos apresentar lanternas que já foram exibidas, é uma selecção”.

O REGRESSO DOS COELHOS GIGANTES AO ONE CENTRAL

Ainda antes da inauguração no Albergue, Carlos Marreiros volta a ocupar a área exterior do empreendimento One Central, com lanternas de coelhos em grande escala: “São umas lanternas de desenho estilizado no promenade do One Central. No ano passado foram 28 lanternas de grande dimensão. Este ano a iniciativa é inaugurada a 1 de Outubro e serão 10 gigantes lanternas. Eu preparei a escultura destas 10 lanternas, elas medem entre cinco a oito metros de altura. Fiz as 10 esculturas e decorei cinco”.

As restantes cinco lanternas são assinadas por Konstantin Bessmertny, Alexandre Marreiros, a dupla Freeman Lau e Tin Lau, de Hong Kong, e ainda um artista de Pequim, Baishen Meng.