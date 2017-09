Casino Royal Dragon ainda sem autorização oficial para abrir portas

O Casino Royal Dragon continua sem autorização governamental para operar, garantiu ontem o responsável pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (CICJ). Apesar de a abertura do empreendimento estar agendada para hoje, Paulo Martins Chan assegurou que o organismo que lidera já recebeu um “pedido oficial” e que o processo “está actualmente a andar”.

Quanto ao tempo que vai demorar a análise do requerimento, Chan preferiu não se pronunciar, mas deixou claro que não haverá um aumento do número de mesas actualmente a operar no território: “É uma troca de mesas mas não há aumento de mesas”, confirmou aos jornalistas. O tecto definido pelo Executivo permite um crescimento anual de três por cento até ao final do ano 2022, tomando como base as 5,485 mesas registadas no fim de 2012.

O portal GGR Asia noticiou que a inauguração do Royal Dragon Casino, alegadamente propriedade do empresário e antigo deputado Chan Meng Kam, está marcada para o meio-dia de hoje. No entanto, nem a data nem a cerimónia de abertura foram confirmadas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos. J.F.