“A minha comida tem muito a ver com as minhas memórias”

Quem conta um conto, acrecenta um ponto. As narrativas que João Rodrigues serve à mesa do restaurante Feitoria, no Hotel Altis Belém, em Lisboa, transpõem a mera circunstancialidade de um prato. São antes retalhos de uma vasta e secular tradição onde convergem domínios como a história e a biologia marinha ou mesmo a riqueza da diversidade ceramística de Portugal. O chefe português – que conquistou há seis anos uma estrela Michelin para não mais a perder – esteve no fim-de-semana no território para uma acção promocional que decorreu no restaurante Gosto, no Galaxy, onde esteve à conversa com o PONTO FINAL. Conhecedor profundo das raízes da tradição culinária portuguesa, João Rodrigues já regressou a Portugal, mas o menu que preparou para o restaurante Gosto pode ser saboreado até 1 de Outubro.

Entrevista e Fotografia de Marco Carvalho

Ponto Final: Para alguém que, como é o seu caso, consegue uma estrela Michelin através de uma reinvenção consciente da gastronomia portuguesa, o que é que esta deslocação a Macau e ao Oriente trouxe de novo? Em termos de prestígio não acrescenta muito aquele que o restaurante Feitoria já tem?

João Rodrigues: Sim, mas isto não se trata de estrelas Michelin, nem de prestígio. Primeiro, porque conheço muito bem o Celestino Grave [chefe no Restaurante Gosto, no Galaxy Resort] porque trabalhei com ele. O mesmo acontece com o chefe Fausto [Airoldi], que foi uma das pessoas que mais influenciou o meu percurso, não só na minha aprendizagem técnica, mas também na minha maneira de ver e pensar a cozinha portuguesa. Isso tem muito mais valor do que qualquer prémio ou reconhecimento que possa ter recebido. Primeiro, foi isso que me trouxe aqui, que nos juntou neste encontro. Depois, foi a vontade de trazer a comida portuguesa – e a nova comida portuguesa – para fora das fronteiras de Portugal, porque acho que faz sentido mostrar o que estamos a fazer. O ideal seria que quando forem a Portugal os clientes do Gosto nos possam visitar e perceber um pouco melhor aquilo que se anda por lá a fazer. Essas são as principais razões que me trazem a Macau.

Dizia que não se trata de capitalizar o impacto da estrela Michelin, mas a verdade é que as estrelas Michelin estão na moda e entraram no imaginário colectivo de quem aprecia a boa gastronomia. A estrela Michelin mudou de algum modo a forma como está na cozinha?

J.R: Eu vejo sempre as coisas um bocadinho ao contrário: a estrela Michelin é um reconhecimento. Eu compreendo que em Portugal ainda faça muita mossa, mas em França existem estrelas Michelin há 90 anos. Para nós é que parece que é tudo uma novidade. O Feitoria tem estrela Michelin há seis anos. Há seis anos consecutivos que temos uma estrela Michelin e é algo que nos enche de orgulho. Agora, o trabalho que a mim me interessa mais fazer é apurar aquilo que são as tradições, as origens e encontrar uma linguagem própria para elas. Essa linguagem própria é a minha própria linguagem. Isso para mim é o mais importante: ter o cuidado com o produto, ter o cuidado com a cozinha, tentar potenciar o máximo aquilo que eu estou a fazer. Se, depois, isso traz reconhecimento, ainda para mais com o prestígio de uma estrela Michelin, para mim é fantástico e para nós, como equipa é fantástico. Mas esse não é o nosso foco, não é o nosso objectivo principal. A estrela tem que ser encarado, sempre, como um reconhecimento de um trabalho que é muito grande, que envolve muita gente, mas que é apenas isso mesmo: é um reconhecimento e é algo com o qual nós ficamos muito agradados e obviamente muito lisonjeados. No entanto, o que mais nos interessa é o trabalho, a nossa própria interpretação da cozinha e a paixão que pomos e o interesse que temos por reavivar memórias, tradições e ir à procura de produtos e produtores que estão esquecidos para tentar colocar o país num patamar que leve as pessoas a olhar para Portugal e para a gastronomia portuguesa como uma gastronomia de excelência e não como algo que ainda é um pequeno segredo escondido.

A gastronomia portuguesa já conseguiu alcançar este patamar? Ou ainda é ofuscada pelas tradições francesa e italiana? Apesar de rica e de muito variada, a gastronomia portuguesa ainda é vista, de certa forma, como sendo subsidiária. A cozinha portuguesa já se libertou deste estigma, de ser vista como uma gastronomia pobre e secundária?

J.R: Eu nunca a encarei como pobre e subsidiária. O que eu acho que nos falta a todos em Portugal – e acho que é o caminho que se tem que fazer e esta é a grande discussão que falta fazer – é conseguir torná-la apelativa, atraente. Esse é o trabalho que falta fazer e que os franceses já fizeram há muito tempo e que se calhar, na China, nunca precisaram muito de levar avante. Todos conseguimos identificar a comida chinesa, a comida italiana: pizza, massa, noodles. Todos nós temos estas referências. Agora, se perguntarmos a uma pessoa destas que referência é que tem de Portugal, se calhar não tem nenhuma. A culpa, porventura, é também um pouco nossa, que não conseguimos transpor essa referência cá para fora. Esse é, precisamente, o trabalho que é necessário fazer. Este foi um dos motivos que me trouxe a Macau. Permitiu-me estar em contacto com pessoas que cá estão a trabalhar e que me puderam transmitir directamente, sem intermediários, aquilo que se passa cá, quais são as influências e que pontes é que existem entre Portugal e Macau. Um destes dias provei cá uma coisa e existem pontes óbvias entre pratos portugueses e pratos portugueses. Este tipo de circunstâncias é que é interessante descobrir para que depois as possamos transpor para os nossos pratos e dizer: “Há uma história por detrás”. A nós compete torna-la apelativa e torná-la atraente. É esse o trabalho que ainda falta fazer e que eu acho que se está a fazer, e muito bem, em Portugal neste momento.

Essa tarefa, é uma tarefa fácil? Para além de exigir um trabalho de sapa e um conhecimento profundo daquilo que é verdadeiramente a gastronomia portuguesa, torna incontornável o recurso aos melhores produtos. É fácil reconstruir e inovar pegando, por exemplo, numas migas ou numa sopa de beldroegas?

J.R: Difícil não é. Difícil é ser coerente. Ou seja, encontrar a história por detrás da açorda ou das migas e não desvirtuar, que é o que acontece muitas vezes quando se tenta inovar, não é? Para inovar é preciso perceber a tradição, porque em algum momento a tradição foi inovação. Em algum momento surgiu algo novo que entrou nos costumes alimentares das pessoas e foi ficando. O trabalho que tem que se fazer é primeiro apurar o produto. Esse é, de resto, o grande problema em termos logísticos de Portugal: é conseguir ter produto, consistente, regular e sempre disponível. Há produto fantástico, não há é regularidade e esse é o grande problema em Portugal. Primeiro, é conseguir encontrar esse produto e estimular o pequeno produtor a trabalhar mais. Para isso, temos de conciliar quatro, cinco, seis, dez chefes para consumir aquele produto, para que o produtor possa subsistir e assim continuar a trabalhar e querer desenvolver novos produtos. Há este trabalho todo, mas também o trabalho de identificar tradições, de tentar apurar a história. Tudo isto se faz com pessoas entendidas. Nós vamos ter com pessoas que estudam a história da alimentação, vamos ter com biólogos em vários polos universitários que podem trabalhar connosco, em domínios como micologia ou biologia marinha. Depois, o nosso trabalho passa por tentar conciliar tudo isto para que depois, no fundo, quando a pessoa se senta, nós possamos contar uma história. É isto que fazemos, por exemplo, com um prato que temos que é uma açorda de camarão, em que tentamos usar uma gamba da costa, que é um produto autóctone português: tentamos explicar o porque desta escolha, o porque da história da açorda, como é que ela surgiu, que influências se manifestam nela e porque é que ela em Lisboa faz sentido. Por outro lado, temos o cuidado de procurar fazer com que a loiça também possa fazer sentido. Trabalhamos com ceramistas e com oleiros para que tudo possa, no fundo, se concretizar à mesa e não ser apenas mais um detalhe. Há comida tradicional excelente, fantástica e nisto não é preciso mexer: ela está lá, é o que é. É preciso é pegar nela, respeitá-la e depois tentar transformar em qualquer coisa mais para que possamos passar aquilo que nós somos e um pouco mais desta identidade portuguesa que andamos todos à procura de tentar definir. O que nos torna diferentes? Eu acho que o caminho se faz por aí e é esse o trabalho que os chefes têm de fazer. Essa é a responsabilidade que têm que chamar a si quando desenvolvem esse trabalho.

Esse trabalho transversal de que falava, de olhar para outros domínios para fazer com que se intersectem com a cozinha, tem muito a ver com o seu percurso pessoal. Referia há pouco a biologia marinha. Este quase a enveredar pela biologia marinha e desembocou na cozinha já tarde. Como é que alguém que tem os olhos virados para o mar, até por outras razões – foi praticante de surf – acaba numa cozinha, que é um espaço muito mais diminuto e muito mais restritivo?

J.R: Eu acho que tudo começa com o gosto pela natureza, por estar na vida com um sentido de liberdade, de não ter grandes amarras. Isso sempre me fez procurar uma profissão que fosse um pouco alternativa aquilo que é muitas vezes a norma: estar fechado num escritório, ter um horário muito fixo. Queria algo que me permitisse viajar e ter uma grande liberdade criativa e encontrei a cozinha, mais ou menos por acaso, porque sempre gostei de comer e sempre gostei de cozinhar, mas nunca tinha pensado nisso como uma profissão. Depois, houve uma certa altura da minha vida em que estas coisas se concretizaram todas e eu percebi que na cozinha podia ter um bocadinho disto tudo: liberdade criativa, poder viajar, ter contacto com outras culturas e, ao mesmo tempo, ter um estilo de vida alternativo e fazer algo que me apaixone e do qual eu gosto muito.

Instalou-se de armas e bagagens no Feitoria, já quase há dez anos, se não estou erro…

J.R: Há nove anos …

Há seis anos é distinguido pela primeira vez com a estrela Michelin. É mais difícil conquistar uma estrela Michelin ou mantê-la? Esta distinção, vai ao encontro da sua filosofia, dessa filosofia de procurar renovar o menu todos os anos, de procurar apresentar pratos novos? A ideia de preservar a estrela, é também uma exigência que coloca a si próprio? Ou, como dizia, não é um aspecto fundamental, a estrela?

J.R: Eu não disse que a estrela não é importante. O que eu disse é que o nosso foco não é a estrela, o que é algo diferente. A estrela obviamente que é muito importante, até em termos de negócio: nós triplicamos a nossa facturação a partir do momento em que tivemos a estrela. É verdade que também aumentamos os custos, mas triplicamos a facturação. A questão é: a estrela é muito importante para nós, sem dúvida e seria hipócrita se lhe dissesse que não gosto de a ter ou que não é importante. Claro que é. Não é apenas o nosso foco. Não nos queremos focar muito em manter isto e estarmos muito agarrados a isto. Queremos fazer um trabalho muito mais lato do que isso. Termos uma estrela é muito importante e nós gostamos muito de a ter. Em relação a ganhá-la … O problema entre ganhar e manter é que nós todos os anos estamos sujeitos a perder, a ganhar uma ou poder ir para uma segunda. Portanto, são três hipóteses sempre em aberto. Quando as pessoas dizem “manter”, não é em manter que deve estar o foco: é em voltar a ganhar, é poder ganhar mais uma ou perdê-la. Estamos sempre sujeitos a isto. A diferença entre ganhar a primeira e conquistar a segunda ou manter a partir daí, é que, até ganharmos nós não sabemos muito bem em que direcção é que vamos, não é? Temos que ir fazendo um trabalho e depois há um certo momento em que as coisas se conciliam e o reconhecimento surge. A partir daí, como já temos a experiência toda anterior, obviamente que já conseguimos perceber onde temos e onde podemos melhorar. A partir desse momento, para todos os anos renovarmos a estrela e estamos nesta posição, de se calhar partirmos para uma segunda, é tentarmos fazer melhor. O nosso foco, a partir do momento em que ganhamos a primeira estrela, é progredir, fazer mais e melhor, apurar cada vez mais aquilo que fazemos, tentar puxar um pouco mais para a frente, mas também consolidar o que já foi feito. A estrela tem muito a ver com o trabalho consolidado: todos os dias fazer o mesmo produto da mesma forma, todos os dias aquilo bater certo e criar uma base forte. O nosso propósito é ter esse trabalho bem consolidado e depois tentar fazer mais, fazer mais, fazer mais. Queremos fazer mais, mas de uma forma responsável e consciente. É importante resistir à tentação de nos sentarmos à sombra da bananeira, porque é mais fácil manter aquilo que nos levou ao sucesso e ficarmo-nos por ali. É importante que continuemos a reinventarmo-nos e a inovar com aquilo que já temos.

A gastronomia parece estar na moda em Portugal, por várias razões. Há cada vez mais chefes com um estatuto comparável ao de uma estrela de rock e que se confundem com entertainers. O João está um tanto ou quanto nos antípodas de profissionais como o José Avillez ou o Henrique Sá Pessoa. Porque razão? Demasiada visibilidade é contraprodutiva?

J.R: Para eles não é e, por isso, calculo que não seja. Agora, também não os vejo como entertainers, mas como dois casos de sucesso fantástico, principalmente o José Avillez, que é uma marca em si e, portanto, é normal que tenha de fazer determinadas coisas para poder vender a sua marca. Agora, é incrível o império que ele conseguiu construir em Lisboa e a nível nacional. Penso que é indiscutivelmente o Chefe de referência do nosso país e há muito trabalho ali por trás, há muita consistência e um trabalho muito bem feito. O Henrique é um grande amigo meu e o trabalho que faz na televisão é um trabalho bastante consciente, que envolve um processo de fundo que pretende, sobretudo, informar as pessoas. Nesses dois casos, não os vejo como entertainers. Transpondo para a minha situação: não sinto esse chamamento do reconhecimento e do mediatismo e sinto-me muito satisfeito por poder fazer o meu trabalho todos os dias. Não fecho as portas a uma possível experiência na televisão. Agora, obviamente, a faze-lo teria que fazer sentido para mim e não poderia ser uma coisa de merchandising. Teria de ser uma coisa de fundo, que pudesse ter também algum lado informativo, na sequência do trabalho que estou a fazer no Feitoria e ir ao encontro do conceito que estou a desenvolver e que se chama “Matéria”. Se fosse nessa linha e absolutamente informativo, para mim faria sentido. Numa espécie de concurso de televisão ou nesse espectro, para mim não faz sentido, mas esta é uma questão mais pessoal. Eu prefiro fazer o meu trabalho e prefiro que seja ele a brilhar e não eu , propriamente.

Esta é uma fase, de certa forma, fértil para a gastronomia portuguesa em termos de internacionalização. Para além dos chefes que trabalham fora de portas e do que tentam oportunidades de negócios fora, Portugal e, sobretudo, de Lisboa, tornaram-se ao longo dos últimos anos, destinos bastante solicitado. Este impacto sente-se no Feitoria? Ou não? Esta vaga de turistas que a determinada altura invadiu Lisboa significou, de alguma forma, mais trabalho para si? Estes visitantes, são vem vindos ou não?

J.R: Como residente de Lisboa acho que são demais… (risos). Na qualidade de chefe que trabalha em Lisboa e que de alguma forma quer fazer passar uma mensagem, acho fantástico. É exactamente com os turistas que nós temos de fazer aquele trabalho de que lhe falava há pouco, porque os portugueses identificam os pratos, sabem o que é. É muito mais desafiante explicar o que é uma açorda e a importância que tem para nós a um inglês. É complicado, não é fácil. Algo que para nós é absolutamente cultural, que nos é intrínseco é também fácil de assimilar e de aceitar, mesmo que não tenha crescido com uma açorda à mesa. Passar essa mensagem para alguém que chega de fora e explicar o porquê é extremamente exigente. Até porque são coisas que, se no distanciarmos de forma objectiva e nos colocarmos de fora, muitas vezes até nem fazem sentido. Explicar, por exemplo, porque é que houve um determinado programa de televisão que influenciou infância de quase toda a gente em Portugal numa determinada época é fazer passar um conteúdo que não é fácil de assimilar por parte de um estrangeiro. A minha comida tem muito a ver com as minhas memórias. É um olhar pessoal sobre as tradições. Tem a ver com aquilo que eu vivi em casa, com as experiências que vivi em casa … Tudo isso faz parte dos meus pratos. Explicar isso a alguém que vem de fora não é fácil. É, ainda assim, aliciante poder fazer isto e a pessoa sair de lá e dizer: “Eu fiquei a conhecer um bocadinho mais de Portugal. É por isso que nós, no Feitoria, tentamos trazer um bocadinho desta ideia transversal de que a comida não é só o que está no prato: é também a história, a ciência e a identidade. Depois cabe-nos a nós trocar o classicismo dos pratos por alguma modernidade. Mas é bom quando as pessoas saem do restaurante e dizem: “Não sabia. Não conhecia isto, não conhecia aquilo. Para mim é muito importante que isto aconteça. Nós, por exemplo, o que estamos a fazer agora é, antes de o prato vir para a mesa, todo bonito e todo transformado, nós mostramos a matéria prima: tanto pode ser um choco de três quilos, como uma raia de dez quilos ou meio atum. Portugal tem muito para oferecer e a sazonalidade em Portugal é inacreditável. Temos sempre produtos frescos e não temos de recorrer muito aquela onda nórdica que invadiu o mundo inteiro, de fermentados e de produtos altamente transformados. Nós temos tudo fresco e esta é que é a riqueza principal de Portugal. Nós temos tudo à mão e temos tudo fresco o ano inteiro. Acho que não são muitos os países que conseguem ter produto como o português disponível. Essa foi, de resto, uma das questões em relação às quais senti dificuldades em Macau. Em Portugal temos muita coisa fresca ao nosso dispor e em Macau tive de me arranjar como pude.

Esta deslocação a Macau serviu, sobretudo, para rever velhos amigos. Na perspectiva da internacionalização, pode haver a tentação de deixar aqui uma pequena semente? Ou não?

J.R: A ideia também é essa. É vir mostrar um pouco o que estamos a fazer em Lisboa, sabendo que não podemos replicar o que estamos a fazer lá, porque é impossível a todos os níveis. Como dizia, trabalhamos muito com produto português, com produto autóctone, com bens produzidos por pequenos produtores e aqui não conseguimos ter nada disso. Tivemos de nos adaptar ao que encontramos aqui e ao que é possível ter aqui. A ideia, no entanto, é que as pessoas se apercebam que há um restaurante em Portugal que pode ser interessante visitar. Indo ao Feitoria, há obviamente uma panóplia de coisas para conhecer e essa é também a mensagem que importa fazer passar.

Na breve passagem cá por Macau, que iguarias e que pratos do menu do Feitoria deu a conhecer a quem o visitou?

J.R: Ao longo de três dias tivemos três tipos de menu diferente: um à carta, em que apresentei desde um naco de atum com uma esmagada de batata, a fazer lembrar quase uma alhada, uma vez que junta batata, alho e um bocadinho de vinagre ou, então, um atum salteado com um azeite de limão e alcaparras por cima. Este é um prato que dá um bocadinho uma ideia de Algarve. Temos também um absolutamente tradicional bacalhau à Brás, ao qual juntamos apenas um pouco de tomate seco, com o propósito de desenjoar um pouco porque achamos que se calhar seria demasiado forte e este elemento para desenjoar era bom. No campo das carnes, temos porco – porco bísaro – servido com vegetais cozinhados em massa de pimentão. Tratámos o vegetal como se fosse um pedaço de carne de porco e vamos servi-lo com um naco. No cardápio esteve também cabrito assado e em vez de fazermos o tradicional arroz de enchidos, usamos uma cevada com legumes, mas com aquele sabor intenso do arroz. Nas sobremesas, a aposta recaiu sobre o arroz doce, uma mousse de chocolate com “cheirinho”, mas que não é o tradicional bagaço, é apenas pó de café. Temos muito a tendência para comer a mousse de chocolate enquanto bebemos o café e esta junção é algo que faz sentido, até porque o café e o chocolate são marcantes em Portugal, não só pela presença de São Tomé e de África, mas também do café do Brasil e achei que era interessante trazermos isto tudo. E depois temos um toucinho do céu.

Portugal à mesa?

J.R: Portugal à mesa mas sempre com um “twist” de juntarmos aqui laranja, um citrino que sirvam de ponte até aos nossos clientes, para que as coisas façam algum sentido e para que não criemos logo à partida uma certa rejeição pelo facto de um prato ser demasiado doce ou demasiado salgado. Há sobretudo um encontro e um compromisso. Também temos no menu um gaspacho, mas de morango. Há aqui algumas pequenas nuances que são trabalhadas para que as coisas possam fazer sentido. Para alem disso temos um menu de tapas, coisas muito simples e na sexta-feira servimos um menu vínico, em que houve também uma tentativa, da nossa parte, de proporcionar um encontro entre o Oriente e o Ocidente, através de pratos mais tradicionais. O nosso propósito é sempre o de tentar criar pontes para que um equilíbrio e que não haja um choque que possa afastar as pessoas daquilo que é o nosso gosto.