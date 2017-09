Zhang Xiaoming pede “tolerância zero” sobre a independência de Hong Kong

Zhang Xiaoming, o novo chefe do Gabinete para os Assuntos de Hong Kong e Macau do Conselho de Estado, iniciou ontem funções em Pequim. Em declarações à imprensa, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o responsável aludiu à reacção de Hong Kong perante o ajuste de pessoal nos departamentos da China Central que lidam com os assuntos de Hong Kong e Macau e pediu que não relacionasse tal movimentação com o princípio de governo que vigora em Hong Kong. Zhang Xiaoming enfatizou que o Executivo de Pequim nunca alterou esse mesmo princípio em Hong Kong e que implementa o conceito “Um País, Dois Sistemas” de forma inquestionável.

De acordo com a emissora, Zhang Xiaoming também enfatizou que a “independência de Hong Kong” viola a Constituição e a Lei Básica da RAEHK, o que traduz um crime. O responsável apelou ainda aos cidadãos de Hong Kong que analisem claramente este assunto e que não tolerem a questão da independência de Hong Kong, sobre a qual deverá haver, diz, “tolerância zero”.