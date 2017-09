Wong Kit Cheng quer que trabalhos da AL sejam mais transparentes  

Wong Kit Cheng demonstrou-se esta segunda-feira receptiva no que diz respeito à possibilidade das reuniões das comissões permanentes poderem vir a ser abertas aos residentes do território. “Eu penso que isto é algo que pode ser discutido. Por exemplo, no passado o presidente de uma das comissões disse já que [as sessões] poderiam ser abertas, enquanto outros ainda estão a discutir a coordenação e a comunicação [sem chegar a um consenso]. Isto requer comunicação de forma a evitar desentendimentos”, defendeu Wong em declarações ao PONTO FINAL.

A também vice-presidente da Associação Geral das Mulheres reconhece que quanto mais informação for divulgada ao público, mais conhecimento podem ter os residentes dos trabalhos e procedimentos dos deputados: “Sobre se a abertura [das reuniões] poderá trazer um atraso ao processo legislativo é difícil dizer agora”, sustenta a deputada-eleita. Wong Kit Cheng sublinhou ainda que é necessário tornar os trabalhos da Assembleia Legislativa mais transparentes.

No próximo mês, Wong Kit Cheng vai iniciar o seu segundo mandato consecutivo como membro do hemiciclo. Na Assembleia legislativa, a deputada vai dar prioridade aos direitos das mulheres e crianças e também às questões relacionadas com a família. Esta foi, de resto, a razão pela qual a vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau decidiu concorrer este ano numa lista independente da dos Kaifong.

Wong Kit Cheng garante que vai procurar reforçar os trabalhos relacionados com a criação de políticas familiares e com a coordenação concentrada da legislação, nomeadamente no que diz respeito ao mecanismo de responsabilização do Governo: “Nós podemos fazer mais. Por exemplo, a nossa comissão de acompanhamento pode reunir mais vezes. Em relação às interpelações, o Governo devia responder mais rapidamente e devia estar mais interessado em resolver os problemas reflectidos nas interpelações”, considerou a parlamentar.

A deputada eleita garante que, em termos específicos, as suas prioridades vão ser o acompanhamento da revisão da Lei das Relações de Trabalho e dos pedidos para habitação social e económica. Sobre a promulgação da Lei de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, em Junho de 2016, Wong sublinhou ontem que o trabalho permanece incompleto: “Eu vou averiguar se existe alguma deficiência quanto à aplicação da lei e ainda no que toca aos apoios judiciais”.