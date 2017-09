Vulcão Agung obriga à evacuação de 50 mil pessoas em Bali

Pelo menos 50 mil pessoas foram retiradas das respectivas habitações devido à actividade do vulcão Agung na ilha indonésia de Bali, que continua com nível máximo de alerta de erupção, indicaram ontem as autoridades do país.

De acordo com a Cruz Vermelha indonésia, o registo de uma intensa actividade sísmica levou à retirada das pessoas de nove distritos da região.

O monte Agung, situado no noroeste da ilha, encontra-se desde sexta-feira em nível máximo de alerta e as autoridades estabeleceram um perímetro de segurança até 12 quilómetros em redor da cratera devido ao aumento da actividade sísmica.

Funcionários da Cruz Vermelha indonésia colocaram ontem vários cartazes à entrada do perímetro a advertir para os perigos e a oferecer assistência médica às pessoas acolhidas em templos, escolas e edifícios governamentais, que servem de refúgios improvisados.

Nos últimos dias foram registados cerca de 800 pequenos sismos nas proximidades do monte Agung. As autoridades afirmam que não há perigo para os turistas e que o aeroporto internacional de Bali, Ngurah Rai, continua a operar com normalidade, embora o Centro de Vulcanologia admita cancelamentos de voos e de transporte marítimo se o vulcão entrar em erupção.

A Agência Nacional de Gestão de Acidentes estima que cerca de 80.000 pessoas residam dentro da zona de perigo do vulcão.

O vulcão, com uma altura de 3.031 metros sobre o nível do mar, entrou em erupção em 1963 e 1964 e matou mais de 1.100 pessoas.