USJ aposta na área jurídica e Governo aprova mestrado em Direito Lusófono e Internacional

O Executivo aprovou o mestrado em Direito Lusófono e Internacional Público proposto pela Universidade de São José (USJ). O coordenador do mestrado, Francisco Leandro, afirma que o curso tem como propósito unir “os interesses de Macau, do Governo de Macau, das políticas para Macau e das instituições de Macau”.

Joana Figueira

A Universidade de São José (USJ) viu ontem aprovado pelo Governo o mestrado em Direito Lusófono e Internacional Público, curso que se torna o primeiro da instituição na área da jurisprudência. A formação terá a duração de dois anos, será ministrada em língua inglesa e prevê a componente de integração profissional e estágio. O desenho do projecto arrancou há mais de um ano e resulta do investimento da Universidade de São José no ensino do direito pós-graduado, “uma área nova para a universidade”. Não há, ainda assim, uma previsão sobre quando o curso poderá ser lançado.

“Está agora concluída a primeira fase que é a fase em que o Governo de Macau nos autoriza a lançar este curso. Nós temos os parceiros, quer os parceiros do ponto de vista académico quer aqueles relacionados com o estágio profissional. Temos já essa estrutura montada. A ideia deste curso é muito juntar interesses de Macau, do Governo de Macau, das políticas para Macau e das instituições de Macau”, explicou Francisco Leandro, coordenador do novo mestrado, ao PONTO FINAL.

O apoio para a estruturação do curso chegou de Portugal, nomeadamente da Universidade Católica Portuguesa (UCP). A reitora da instituição, Isabel Capeloa Gil, “acedeu a esta colaboração”, abrindo as portas à concretização do projecto: “Os detalhes têm sido estudados com o director da Escola de Direito do Porto, que tem ajudado a identificar, primeiro, o figurino, depois, os professores e, depois, os conteúdos académicos”, explicou Francisco Leandro. “Este curso é um bom pretexto para trazer juristas lusófonos a Macau e trabalharmos em conjunto. É um excelente pretexto para trazermos colegas académicos da língua portuguesa a Macau e, portanto, esta parte eu ainda tenho que trabalhar nela e ver como é que podemos juntar esforços e juntar também diferentes instituições para pôr mãos à obra neste projecto”, afirmou Francisco Leandro.

O docente adiantou ainda que existem também mecanismos de cooperação com colegas da Região Administrativa Especial de Hong Kong, já que o curso tem uma disciplina opcional sobre a Lei Básica. Também profissionais da área do Direito em Macau “ajudaram a desenhar o figurino” do mestrado.

Com a estrutura construída, a autorização recebida, o conceito e o plano de estudos traçados, importa agora “trabalhar a finalidade do curso, os objectivos, a quem é que se destina e, depois, promovê-lo”. Aquilo que interessa, revela Leandro, “é procurar instrumentos académicos que dêem às pessoas [alunos] capacidades de aconselhar a tomada de decisão. Isso tanto é útil na área do Governo como na área dos negócios e das finanças. Nesse aspecto, [o mestrado] tem um espectro bastante largo”, uma vez que “os alunos podem escolher praticamente quase todas as áreas que tenham interesse profissional ou intelectual mais profundo; é um curso também aberto a não-juristas”.

Ainda que o Direito não exista “autonomizado” na Universidade de São José, reflecte-se em módulos inseridos nos vários cursos ministrados na instituição como é o caso do mestrado em Ciências do Ambiente ou da licenciatura em Comunicação e Média: “A nossa universidade não tem uma faculdade de direito e nem está nos nossos planos vir a ter, para já. Portanto, tem um instituto de direito, ou seja, não tem uma massa crítica que permita – nem queremos ter – fazer isto de forma autónoma porque nós achamos que uma pequena universidade tem necessariamente sempre de viver de parcerias. Isso não é uma coisa menos boa, é uma coisa até bastante agradável”, defendeu Francisco Leandro.