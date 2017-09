Uma foto por dia

A votos pela independência: Eleitores curdos fazem fila no exterior de uma assembleia de voto durante o referendo pela independência do Curdistão na região de Erbil, no Norte do Iraque. A região do Curdistão é uma região autónoma no Norte do Iraque desde 1991, com uma população estimada de 5,3 milhões de pessoas. A região partilha fronteira com a Turquia, o Irão e a Síria, países que têm grandes minorias curdas. A 25 de Setembro, a região do Curdistão realizou um referendo sobre a independência e a criação do Estado do Curdistão, numa decisão que dividiu a comunidade internacional. EPA / MOHAMED MESSARA

