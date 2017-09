Turistas renderam 6,53 mil milhões de patacas às agências de viagens em 2016  

No ano de 2016, as agências de viagens do território averbaram 6,53 mil milhões de patacas em receitas e registaram 6,30 mil milhões em despesas, de acordo com dados ontem divulgados pela Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

O sector das excursões foi o que gerou mais receitas, apesar do número de excursionistas e do número de residentes que utilizam os serviços das agências ter diminuído. No total, as viagens organizadas geraram proveitos na ordem dos dois mil milhões de patacas. Seguiu-se, na lista das opções mais proveitosas a emissão de bilhetes de transporte de passageiros (1,78 mil milhões) e o serviço de aluguer de automóveis com motorista (977 milhões).

O excedente bruto do sector fixou-se nos 229 milhões de patacas, menos 11,4 por cento do que em 2015. Os Serviços de Estatísticas e Censos explicam este decréscimo com o aumento das despesas das agências de viagens ter sido “ligeiramente” superior ao das receitas. Tanto as receitas como as despesas do sector aumentaram, com o aumento a cifrar-se respectivamente em 0,5 por cento e 0,9 por cento face a 2015. Já o valor acrescentado bruto, que reflecte o contributo económico do sector, foi de 944 milhões de patacas e a formação bruta de capital fixo situou-se nos 142 milhões de patacas.

As despesas efectuadas em aquisição de bens e serviços e também as comissões pagas representaram um gasto de 4,73 mil milhões de patacas para o sector das agências de viagens. No cômputo dos gastos, seguiram-se as despesas relacionadas com os bilhetes de transportes dos passageiros (1,78 mil milhões), com as excursões (1,54 mil milhões) e com os serviços de reservas de quartos (1,13 mil milhões). No final da tabela figuram as despesas de exploração e com pessoal, que foram de 858 milhões e 716 milhões, respectivamente.

Apesar de operarem mais seis agências do que em 2015, registou-se no período de um ano uma diminuição de 239 trabalhadores no sector. Até ao final do ano passado operavam em Macau 256 agências de viagem que empregavam 4246 funcionários.