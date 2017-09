“Sede de dinheiro” dificulta  controlo da exportação de galgos

As exportações de galgos da Austrália para os Estados Unidos foram suspensas depois das autoridades australianas se terem confrontado com a possibilidade dos animais estarem a ser reexportados para a China e para Macau. Apesar de considerar que as corridas de galgos têm os dias contados no território, Albano Martins, aponta a “sede do dinheiro” e a falta do empenho das autoridades competentes como os principais obstáculos a um controlo mais eficaz dos mecanismos de exportação.

Pedro André Santos

As corridas de galgos em Macau parecem ter os dias contados, com o encerramento do Canídromo em 2018, mas o nome do território voltou a vir à baila na imprensa internacional, com Macau a ser dado pela Associated Press como o eventual destino de uma parte dos animais que são exportados da Austrália para os Estados Unidos.

Em Camberra, as autoridades reguladoras não foram em meias medidas e decidiram suspender a exportação de galgos para o mercado norte-americano, considerando que poderiam estar a ser reexportados para Macau e para a República Popular da China.

Abordado pelo PONTO FINAL, o presidente da Anima, Albano Martins mostrou-se algo surpreendido não pela situação em si, frequente noutros países, mas pelo facto de envolver os Estados Unidos. Porém, o dirigente associativo mostrou-se convicto de que, em relação ao território, “a torneira irá fechar”, até porque o Canídromo fecha as portas no próximo ano: “Macau fecha em 2018, quanto a isso não há dúvidas. Na República Popular da China as corridas de animais são ilegais, embora existam pistas privadas. É normal que haja apostas ilegais, até serem apanhados pelas autoridades. Em Xangai há galgos que são colocados a correr para divertimento das pessoas, não é necessariamente para apostas. Enquanto não houver uma postura contra corridas de animais para divertimento pouco ou nada se vai fazer”, sublinhou o activista dos direitos dos animais.

Albano Martins recorda ainda que recebeu garantias de que os galgos não seriam exportados para territórios que não tivessem legislação apropriada no que diz respeito à protecção dos animais, “mas a verdade é que eles têm mandado galgos para vários países para depois serem reexportados”, apontou, citando a China, a Índia ou o Vietname como exemplos.

Apesar de os animais estarem na maioria dos casos devidamente sinalizados, o que permite conhecer todo o seu percurso, existem sempre formas de contornar a legislação para os fazer chegar a outros mercados: “São mandados para locais que dispõem de legislação de protecção dos animais mas depois são reexportados, e a partir de determinada altura, com tanta sede de dinheiro, nem se protegem a eles próprios porque mandam animais que não estão esterilizados, e assim acabam por, ao fim de alguns anos, mandá-los à fava porque conseguem fazer com que se reproduzam. É o grande drama neste momento na China e noutros países asiáticas”, asseverou.

A notícia avançada pela Associated Press refere ainda que, em 2015, foram exportados 200 galgos australianos para Macau, um valor que foi apontado pelo responsável como inferior ao habitual: “O normal era cerca de 360 animais, portanto 30 animais por mês. Era o número de animais que o Canídromo matava em média por mês. Havia animais que chegavam por cinco mil patacas e eram vendidos depois por 80 mil a jogadores que só os viam uma vez na vida e depois ficavam no Canídromo, pagando o alojamento para lá ter o animal para as corridas”, defendeu.

Irlanda como (mau) exemplo

Albano Martins acredita que “se as autoridades estivessem empenhadas”, facilmente se detectavam problemas como o da reexportação de animais, mas que por vezes acaba por ser difícil face também aos mecanismos de protecção adoptados por certos países: “A Irlanda faz o mesmo, tentando contornar, dizendo que não vende para países que não tenham legislação, mas depois dizem que não podem controlar. A indústria irlandesa tem milhões de euros de apoio anual do governo. A história é sempre a mesma porque têm que manter os postos de trabalho, são indústrias privadas mas altamente subsidiadas pelo estado irlandês”, sublinhou.

Referindo a instituição a que preside como um exemplo em termos de organizações com “movimentos fortíssimos” perante a protecção dos direitos dos animais, Albano Martins lamenta, contudo, que existam ainda muitas outras instituições que “ainda não viram isso”.