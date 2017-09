Royal Dragon Casino inaugurado amanhã  

A informação foi avançada pelo portal GGRAsia, mas carece ainda de confirmação por parte da autoridade reguladora do jogo no território. Há uma semana, Paulo Martins Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, assegurou que não tinha recebido nenhum pedido para a abertura de um novo espaço de jogo. Uma semana bastou para que o panorama se alterasse: as autoridades do território a analisar um pedido entregue em nome da SJM Holdings.

Fotografia: GGR Asia;

A inauguração do empreendimento Royal Dragon Casino, com supostas ligações ao antigo deputado Chan Meng Kam, está marcada para o meio-dia de amanhã, avançou ontem o portal GGRAsia. Apesar de nem a data, nem a cerimónia terem sido confirmadas pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), o portal adianta que a autoridade reguladora terá recebido um pedido de licenciamento relativo ao espaço endereçado pela SJM Holdings: “A candidatura em causa está actualmente a ser analisada e nenhuma autorização oficial foi já concedida”, assegura a DICJ, numa resposta ao GGR Asia.

Caso seja aprovado o pedido de abertura de um novo casino no Royal Dragon Hotel – junto do Instituto Politécnico de Macau e por detrás do hotel Rio – as mesas de jogo instaladas no novo espaço terão necessariamente que ser deslocalizadas de outros casinos pertencentes à concessionária fundada por Stanley Ho. Paulo Martins Chan, director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, tinha já dito que quaisquer operações no novo espaço teriam que ser asseguradas através da transferência de mesas e não pela compra de novos equipamentos devido ao limite estabelecido pelo Governo. O tecto definido pelo Executivo permite apenas um aumento anual de 3 por cento até finais de 2022 , tendo por base as 5,485 mesas registadas no final de 2012.

O portal GGRAsia procurou ainda saber junto da DICJ de onde seriam transferidas as mesas e quantas seriam atribuídas ao novo espaço mas não obteve resposta. Também Chan Meng Kam se escusou a esclarecer se o empreendimento Royal Dragon Casino faz parte do seu portfólio de negócios. Contudo, o mesmo portal teve acesso a documentos oficiais que indicam que o Royal Dragon Hotel, que tem como presidente Chan Meng Kam, é também a entidade promotora do Royal Dragon Casino.

De acordo com o GGRAsia, o logótipo em forma de dragão que figura na fachada do Royal Dragon Casino é semelhante ao usado pelo casino Golden Dragon. Este empreendimento pertence à empresa Golden Dragon Co Ltd, presidida por Chan Meng Kam, e opera com uma licença da SJM Holdings. Um outro espaço da mesma empresa – o Casino Taipa Square – opera sob uma licença da Melco Resorts and Entertainment.

No edifício onde se encontra o Royal Dragon Casino chegou a estar um sinal, entretanto removido, que indicava que ali estaria também instalado um espaço Mocha Club, pertencente à rede de salas de “slot machines” da Melco Resorts and Entertainment. Segundo escreve o mesmo portal, este foi substituído por um outro com a inscrição “Royal Dragon”. Também a Melco se escusou a responder às perguntas do GGRAsia sobre a utilização da marca Mocha no novo empreendimento da Zona de Aterros do Porto Exterior.